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  •   Popüler Altcoinde Bu Metrik Yükseliyor! Kripto Parada Beklentiler Artışta!

Popüler Altcoinde Bu Metrik Yükseliyor! Kripto Parada Beklentiler Artışta!

Özet

  • IntoTheBlock verileri, Ethereum tabanlı Layer 2 çözümü olan Base ağının büyüme ivmesi kazandığını gösteriyor. Base, yakın zamanda günlük 1,4 milyon işlem kaydederek bir önceki rekorunu yaklaşık olarak egale etti.
  • Base ağının işlem sayısındaki artış, Ethereum (ETH) fiyatlarının düşmesine rağmen devam etti ve Eylül ayının ilk haftasında kısa bir düşüş yaşandı.
  • IntoTheBlock, Base ağının Ethereum tabanlı Layer 2 platformu olduğunu belirtiyor ve platformun gelişmiş göstergeler ve analitikler sunarak pazar istihbaratını zenginleştirdiğini açıklıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:30
14 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Ünlü piyasa istihbarat platformu IntoTheBlock’tan alınan veriler, Base ağında büyüyen bir ivme olduğunu gösteriyor. Analitik platformu, X uygulamasında Base’in yakın zamanda günlük 1,4 milyon işlem rakamı kaydettiğini ve bir günde 1,42 milyon işlemlik önceki rekora yaklaştığını bildirdi. Orijinal rekor 21 Ağustos 2023’te kırılmıştı.

Base Ağında Yeni Dönüm Noktası!

IntoTheBlock, kripto para topluluğunu Base ağının yeni bir dönüm noktasının eşiğinde olduğu konusunda uyardı. Piyasa istihbarat platformu, Ethereum tabanlı Layer 2 çözümünün zincir üzerindeki gidişatını göstermek için bir ekran görüntüsü kullandı. Paylaşılan veriler, düşen ETH fiyatlarına rağmen Base ağındaki işlem sayısının önemli bir yükselişte olduğunu ortaya koydu.

Ek olarak IntoTheBlock’un gönderisi, Base’in günlük işlemlerde en son Ağustos ayında böyle bir artış yaşadığını gösterdi. Özellikle günlük işlemlerde kaydedilen son önemli artış, mevcut gelişmeye benzer şekilde ETH’nin fiyat hareketi ile farklılık gösteriyordu. Ancak Eylül ayının ilk haftasında tekrar toparlanmadan önce, gözlem altındaki ölçütteki artışın ardından keskin bir düşüş yaşandı.

Base Ağındaki Son Gelişmeler!

Ayrıca Base, Coinbase tarafından geliştirilen ve açık kaynaklı OP Stack üzerine inşa edilen, Ethereum tabanlı Layer platformu. Protokolün açıklamasına göre, zincir üzerinde oluşturmanın güvenli, düşük maliyetli ve geliştirici dostu bir yolunu sunuyor. Protokolün kuluçka merkezi Coinbase, Base için yeni token çıkarma planının olmadığını belirtti. Dolayısıyla Layer 2 projesi, ana blok zinciri Ethereum’un mevcut ETH token’ları üzerinde çalışacak.

13 Eylül Çarşamba günü IntoTheBlock, Base’in pazar istihbarat takımına entegre edildiğini duyurdu. Medium’daki bir gönderide pazar istihbarat platformu, Base Analytics’in Base ağı için çok çeşitli gelişmiş göstergeleri, ölçümleri ve öngörüleri kapsayacağını söyledi. IntoTheBlock’un temel analitikleri, derinlemesine finansal göstergeleri, ağ davranışı analizini, sahiplik analizini, değişim göstergelerini ve sosyal iç görüleri kapsayabilir.

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