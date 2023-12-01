Popüler Altcoinde Belirsizlik! Token’da Analizler Hangi Yönü Gösteriyor?

Optimism (OP), Layer-2 sektörünün durumu nedeniyle birtakım zorluklarla karşılaştı. Kripto para piyasalarında yaşanan son hareketli günlerin ardından popüler kripto para biriminde beklentiler ne yönde?

OP’de Güncel Teknik Göstergeler

Optimism’in haftalık işlem hacmi de son zamanlarda ortalamaya doğru düşmeden önce büyük bir artış gördü. Ancak kilitli toplam değer büyümeye devam etti. OP’nin fiyat grafiklerindeki performansına bakmak fiyat hakkında daha fazla yardımcı olabilir. Optimism Mayıs ayından bu yana 0,895 dolardan 1,87 dolar seviyesine uzanan bir aralıkta işlem gördü.

Her ne kadar üç günlük grafikte piyasa yapısı yükselişte kalsa ve RSI güçlü bir yükseliş ivmesi gösterse de 1,9 doların üzerine bir hareket gerçekleşmeyebilir. Denge Hacmi (OBV) Ağustos ayından bu yana yeni yüksek seviyelere ulaşmadı. Bu durum satın alma hacminin baskın olmadığını gösterdi. Ancak Chaikin Para Akışı (CMF), OP piyasasına yoğun sermaye girişinin işareti olarak +0,08’in üzerine çıktı. 1,8 dolarlık düşüş emri bloğu boğaların çabalarına direnmeye devam etti.

OP’de Holder’larından İstikrarlı Duruş

2 doların üzerine başka bir yükseliş trendi beklemeden önce bir günlük işlem saatinin 1,88 doların üzerinde kapanması gerekebilir. OP büyük bir zaman dilimi direncinde olmasına rağmen hareketsiz dolaşımı son günlerde kayda değer artışlar görmedi. Ortalama kripto para yaşı da yükselmeye devam etti ve bu da birikimin devam ettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz ay sosyal hacim de yükselme eğilimi gösterdi. Bu durum OP holder’larının henüz satış yapmak istemedikleri anlamına geliyordu.

Hareketsiz dolaşımdaki bir artış bunun erken bir işareti olabilir. Ayrıca MVRV oranı yüksekti ve Temmuz sonundaki en yüksek seviyelere yakındı. Genel olarak satış baskısında ani bir artış henüz görülmedi. Sonuç olarak Optimism, Layer-2 sektöründeki zorluklara rağmen haftalık işlem hacminde artış yaşarken, fiyat grafiğindeki performansı belirsizliğini koruyor. Grafikler, 1,9 doların üzerine bir hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemekte zorluk yaşanabileceğini gösterebilir.