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Son Haftaların Popüler Altcoin’i Yeniden Kritik Seviyelerde: Yükselişler Sürecek mi?

Son haftaların popüler kripto para birimleri arasında yer alan Stellar (XLM), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte yeniden kritik seviyelere geriledi.
17:30
4 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 1 haftalık süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin, yeni haftaya düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %4’ün üzerinde bir değer artışı kaydetti ve 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 1 haftada değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), bu süreçte kaydettiği değer artışları ile birlikte 1830 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Bu süreçte aynı zamanda kripto para piyasasında halihazırda devam eden yüksek volatilite de son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi.

Stellar (XLM), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği yükselişlerin ardından 28.000 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Bu süreçte Stellar (XLM) da piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında iyi bir fiyat performansı sergileyen kripto varlıklar arasında yer aldı. XLM, yeni haftaya çoğu kripto para birimi gibi düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftada %10’un üzerinde bir değer artışı kaydetti. Nisan ayının ilk gününde de son ayların en yüksek fiyat seviyesi olan 0,11 doları aşan XLM, son 24 saatte de ortalama %3,3’lük bir değer kaybı kaydederek 0,1 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Hafta başından bu yana kaydedilen düşüşlerin ardından XLM’nin piyasa değeri de yeniden 3 milyar doların altına geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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