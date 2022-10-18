Popüler altcoin'lerden biri olan XRP yorumları neler, uzmanlar XRP için ne söylüyor? XRP ne olacak? Detaylar haberimizde.

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23.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’ncı kripto para XRP için uzmanlar ne söylüyor, XRP yorumları ne yönde, XRP ne olacak? Altcoin’in fiyatı için öngörüler ve fiyat analizi haberimizde.

XRP Ne Olacak?

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,42 yükselişle 0,4706 dolardan işlem gören XRP, 23.52 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’ncı (ve en büyük 5’nci altcoin) kripto para. 2020’nin sonunda başlayan ve 2021’in Aralık ayına kadar devam eden devasa boğa piyasasının ortasında SEC’in açtığı dava ile sarsılan ve beklediği ilgi görmeyen XRP nihayet bir süredir Bitcoin (BTC) ve diğer altcoin’lerden ayrışarak yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar, 23 Eylül 2022 tarihide Mayıs ayından beri görülen en yüksek seviye olan 0,5419 dolara kadar çıkan popüler altcoin’lerden XRP ne olacak, uzmanların XRP yorumları ne gibi soruları sıklıkla soruyor.

23 Eylül’deki yükselişinden beri aşağı yönde hareket ettiği görülen XRP, 9 Ekim’de bir kez daha yönünü yukarı çevirdi ve 0,5401 dolara kadar çıktı. Popüler altcoin bu çıkışından bu yana beklediği yatırımcı ilgisini görmediği görülüyor. Bu da fiyatın yukarı yönde hareket etmesinin önüne geçiyor. Güncel fiyatlarla XRP’nin önündeki en yakın ara direnç 0,4822 dolarda. Bu seviyenin geçilmesi halinde 0,49 dolar bölgesi test edilebilir. XRP’nin fiyatı daha da ileriye taşıyacak bir hamle için güç biriktirmek üzere konsolide oluyor oluşu günlük zaman grafiğinde net bir görüntüde değil. Bu durum fiyattaki düşük volatiliteyle doğrulanıyor. Bu da XRP’nin 0,475 dolar ila 0,49 dolar aralığında bir süre yatay hareket edebileceği anlamına geliyor.

XRP’nin Bitcoin karşısındaki değerini gösteren XRP/BTC’nin günlük grafiği incelendiğinde de altcoin’in sürdürülebilir bir yükseliş için henüz hazır olmadığı açıkça görülüyor. Bununla birlikte, alıcılar Bitcoin karşısında 0.000024 BTC’deki destek seviyesini kaybedecek olursa fiyat önümüzdeki birkaç gün içinde 0.000022 BTC’deki destek seviyesine düşebilir. Fiyatın 0.00002877 BTC’yi geçmesi durumunda ise sürdürülebilir bir yükselişin önünün açılması beklenmeli.

XRP Yorumları Ne Yönde?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2020’nin Aralık ayında kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’ı ve iki üst düzey yöneticisini dava etmesiyle başlayan mahkeme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ripple‘ın mahkemeden ara karar talep etmesi XRP’nin ihraççısının davayı kazanmaya yakın tarafta olduğu şeklinde okundu. Bu da XRP’deki son yükselişin en büyük tetikleyicisi oldu.

Analistler ve piyasa uzmanları, SEC‘in açtığı davada kazanan tarafın Ripple olacağı üzerinde duruyor. Böyle bir senaryoda XRP’nin çok daha sert şekilde yükselmesi beklenebilir. Tam tersi durumda ise tahmin edilebileceği gibi fiyatın sert şekilde düşmesi ve hatta kripto para piyasasında birçok altcoin’de önemli çöküşlerin yaşanması beklenebilir. Bu bakımdan XRP yatırımcılarının SEC ile Ripple arasındaki davaya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeleri ve gelişmelere göre pozisyon almaları gerekiyor.