Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Popüler Altcoin XRP Yorumları Ne Yönde? XRP Ne Olacak?

Popüler altcoin'lerden biri olan XRP yorumları neler, uzmanlar XRP için ne söylüyor? XRP ne olacak? Detaylar haberimizde.
14:30
18 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

23.5 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’ncı kripto para XRP için uzmanlar ne söylüyor, XRP yorumları ne yönde, XRP ne olacak? Altcoin’in fiyatı için öngörüler ve fiyat analizi haberimizde.

XRP Ne Olacak?

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,42 yükselişle 0,4706 dolardan işlem gören XRP, 23.52 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’ncı (ve en büyük 5’nci altcoin) kripto para. 2020’nin sonunda başlayan ve 2021’in Aralık ayına kadar devam eden devasa boğa piyasasının ortasında SEC’in açtığı dava ile sarsılan ve beklediği ilgi görmeyen XRP nihayet bir süredir Bitcoin (BTC) ve diğer altcoin’lerden ayrışarak yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar, 23 Eylül 2022 tarihide Mayıs ayından beri görülen en yüksek seviye olan 0,5419 dolara kadar çıkan popüler altcoin’lerden XRP ne olacak, uzmanların XRP yorumları ne gibi soruları sıklıkla soruyor.

23 Eylül’deki yükselişinden beri aşağı yönde hareket ettiği görülen XRP, 9 Ekim’de bir kez daha yönünü yukarı çevirdi ve 0,5401 dolara kadar çıktı. Popüler altcoin bu çıkışından bu yana beklediği yatırımcı ilgisini görmediği görülüyor. Bu da fiyatın yukarı yönde hareket etmesinin önüne geçiyor. Güncel fiyatlarla XRP’nin önündeki en yakın ara direnç 0,4822 dolarda. Bu seviyenin geçilmesi halinde 0,49 dolar bölgesi test edilebilir. XRP’nin fiyatı daha da ileriye taşıyacak bir hamle için güç biriktirmek üzere konsolide oluyor oluşu günlük zaman grafiğinde net bir görüntüde değil. Bu durum fiyattaki düşük volatiliteyle doğrulanıyor. Bu da XRP’nin 0,475 dolar ila 0,49 dolar aralığında bir süre yatay hareket edebileceği anlamına geliyor.

XRP’nin Bitcoin karşısındaki değerini gösteren XRP/BTC’nin günlük grafiği incelendiğinde de altcoin’in sürdürülebilir bir yükseliş için henüz hazır olmadığı açıkça görülüyor. Bununla birlikte, alıcılar Bitcoin karşısında 0.000024 BTC’deki destek seviyesini kaybedecek olursa fiyat önümüzdeki birkaç gün içinde 0.000022 BTC’deki destek seviyesine düşebilir. Fiyatın 0.00002877 BTC’yi geçmesi durumunda ise sürdürülebilir bir yükselişin önünün açılması beklenmeli.

XRP Yorumları Ne Yönde?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2020’nin Aralık ayında kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’ı ve iki üst düzey yöneticisini dava etmesiyle başlayan mahkeme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ripple‘ın mahkemeden ara karar talep etmesi XRP’nin ihraççısının davayı kazanmaya yakın tarafta olduğu şeklinde okundu. Bu da XRP’deki son yükselişin en büyük tetikleyicisi oldu.

Analistler ve piyasa uzmanları, SEC‘in açtığı davada kazanan tarafın Ripple olacağı üzerinde duruyor. Böyle bir senaryoda XRP’nin çok daha sert şekilde yükselmesi beklenebilir. Tam tersi durumda ise tahmin edilebileceği gibi fiyatın sert şekilde düşmesi ve hatta kripto para piyasasında birçok altcoin’de önemli çöküşlerin yaşanması beklenebilir. Bu bakımdan XRP yatırımcılarının SEC ile Ripple arasındaki davaya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeleri ve gelişmelere göre pozisyon almaları gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022