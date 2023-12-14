Popüler Altcoin Tüm Zamanların Zirvesinde! Token’ın Rallisi Sürecek Mi?

Popüler altcoin BONK’un fiyat artışı, bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,000015 dolara ulaştı. Fiyat önemli bir Fib direnç seviyesinin üzerine çıktı ancak henüz bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanışa ulaşmadı.

BONK’da Tarihi Zirve

BONK fiyatı 20 Ekim tarihinden bu yana hızlı bir artış gösterdi. 20 Kasım’da fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0000057 dolardan çıkış yaptı. Önceki tüm zamanların en yüksek bölgesini destek olarak doğrulayan kısa bir geri çekilmenin ardından BONK fiyatı yükseliş hareketini yeniden hızlandırdı. Bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0000150 dolara ulaştı. En düşük seviyeden bu yana geçen 56 gün içinde BONK fiyatı %8.820 oranında arttı.

Altcoin fiyatının artık piyasa değerine göre PEPE’yi tersine çevirdiğini ve üçüncü en büyük meme token haline geldi. Shiba Inu’yu (SHIB) tersine çevirmek ve ikinci en büyük meme token olmak için BONK’un %800 daha artması gerekiyor. Artışın Coinbase‘in yalnızca Solana ağında meme token’ı desteklediğini duyurmasının ardından hızlanmış olması mümkün olabilir.

BONK Fiyat Analizi

Piyasa yatırımcıları aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek ve bir token’ı biriktirilip satılmayacağına karar vermek için RSI’yı momentum göstergesi olarak kullanır. 50’nin üzerindeki okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hala avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar tam tersini gösteriyor. BONK için günlük RSI, Kasım ayından bu yana gelişen bir düşüş eğilimi gösteriyor. Bu yaklaşmakta olan bir zirvenin işareti olabilir. Fiyat hareketi yükseliş yönünde. Token’ın fiyatı önceki düşüşün 2,61 harici Fib gerilemesinin üzerine çıktı. Ancak henüz bu seviyenin üzerinde günlük kapanışa ulaşamadı.

Bu seviyenin üzerinde bir kapanışa ulaşırsa %30 artabilir ve bir sonraki direnç olan 0,000018 dolara ulaşabilir. Bununla birlikte BONK fiyatının düşüş eğilimi gösteren bir mum çubuğu oluşturması ve bu seviyenin altına düşmesi durumunda, düşüş eğilimi muhtemelen aşağı yönlü bir harekete neden olacak ve fiyatı mevcut fiyattan %60 düşüşle önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0000057 dolara geri götürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.