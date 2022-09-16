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Popüler Altcoin Piyasaya Meydan Okuyor: Eylül’de Fırtınalar Kopabilir!

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, popüler altcoin projesi sürpriz fiyat artışı ile gündemde kalmayı başardı.
13:10
16 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, popüler altcoin projesi sürpriz fiyat artışı ile gündemde kalmayı başardı.

Cosmos (ATOM), Neden Yükseliyor?

Ethereum (ETH) Merge, sonunda gerçekleşti.  Pek çok analistin tahmin ettiği gibi, ETH fiyatında büyük bir mucize gerçekleşmedi. Son enflasyon verileri, daha baskın çıktı ve Bitcoin (BTC) başta olmak üzere altcoin piyasası da büyük bir satış baskısı ile karşı karşıya. Ancak, uzmanlar Merge’ün ETH ve genel olarak piyasa üzerinde uzun vadede etkili olacağını iddia ediyor. Bitcoin’in dün 20.000 doların altına düşmesi, piyasa genelinde sert bir düzeltmeye neden oldu. Panik satışı, altcoin’lerin çoğu için çift haneli kayıplara neden oldu. Ancak, Cosmos (ATOM)  %9.4’lük artış ile piyasaya meydan okumayı başardı. Cosmos, 14 Eylül’ün en düşük seviyesi olan 13.19’dan 15 dolara kadar yükseldi.

Uzmanlara göre Cosmos’un son zamanardaki performansının arkasında birkaç faktör bulunuyor. Terra’nın (LUNA) çökmesinden sonra bir dizi protokol Terra’yı terk etti ve Cosmos Hub SDK’sında yeniden başlatıldı. Eylül ayında, analitik firması ve protokol oluşturucu Delphi Digital, yeni projeler inşa etmek için birincil blok zinciri olarak Cosmos’u seçtiğini duyurdu. Projeler Cosmos Hub üzerine inşa edildiğinde, genellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri ve diğer merkeziyetsiz uygulamalar (DApp’ler) ağın IBC üzerinden çalışan zincirler arası güvenlik sistemine katılacağı için ATOM‘a işlev ve değer katar. Blok Zincirler Arası İletişim protokolü (IBC) temel olarak bir “blok zincirlerinin interneti” ve tokenlerin zincirler arası transferine ve farklı blok zincirleri arasında güvenli birlikte çalışabilirliğe izin veren bir köprüdür. Kısacası IBC, blok zincirlerin birbirleriyle konuşmasını sağlayan bir protokoldür.

Eylül: Staking, TVL ve Stablecoin Projesi!

Cosmos ekosisteminde staking, şu anda %17,75 APY sunuyor ve staking ödüllerine göre mevcut dolaşımdaki arzın %66,75’i stake ediliyor. Cosmos, yakında liquid (sıvı) staking özelliğini başlatmaya hazırlanıyor. Liquid staking, ”merkeziyetsiz bir ağda paylaştırılmış varlıkların takas edilebilir tokenler şeklinde sentetik varlıkların oluşturulmasına izin veren protokolleri” tanımlamak için kullanılır. Böylece, Liquid staking protokolü, staking varlıklarının alınıp satılmasına, diğer piyasalarda likit olmasına olanak sağlar. Veriler ayrıca ağdaki benzersiz yetkilendirme adreslerinin sayısında sürekli bir artış olduğunu gösterir.

COMDEX dahil olmak üzere çoklu Cosmos ekosistem platformları, kendi stabilcoin’i olan CMST’lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cosmos Hub ve IBC’nin yapısı göz önüne alındığında, ATOM’un “minting” sürecinde kullanılan birincil varlıklardan biri olması muhtemel görünüyor. Tabii ki, Cosmos ekosistemindeki kilitli toplam değer (TVL), DeFi ve daha geniş kripto piyasası ayı piyasasına yenik düştükçe çöktü. Bu rakam henüz kayda değer bir iyileşme göstermedi ancak son yedi gündeki kayda değer girişler meydana geldi. Bu, ATOM‘un fiyatının yanı sıra göz önünde bulundurulması gereken  diğer bir katalizör

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