Popüler Altcoin Minecraft, Reddit, Telegram İçin Müjdesini Verdi

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma sürüyor ve 2 gündür güzel gelen enflasyon verisine rağmen Fed tedirginliği piyasaya hakim. Ancak bu durum altcoinlerin büyük haberleri duyurmasına engel değil. Birkaç haftadır kripto para projeleri yeni müjdeler açıklayarak topluluklarını diri tutmanın yollarını arıyor. Başarılı da oluyor ve fiyatları yükseliyor.

WLD Coin Haberleri

Yaklaşık dört ay önce kamuoyuna tanıtılan protokol kısa süre önce World ID 2.0 olarak güncellendi. Önümüzdeki dönemde bu tarz kimlik hizmetleri talep görebilir ancak Worldcoin ekibi biyometrik verileri topladığı gerekçesiyle birçok yargı bölgesinde sorunlar yaşıyor.

Sam Altman tarafından kurulan girişim bugün World ID için Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify ve Mercado Libre ile entegrasyonları desteklediğini açıkladı. Hali hazırda World ID 2.0 ile Discord, Talent Protocol ve Okta’s Auth0 entegrasyonu destekleniyor.

Tools for Humanity’nin ürün müdürü ve Worldcoin’in ana katılımcılarından biri olan Tiago Sada şunları söyledi;

“Bu, geliştiricilerin entegrasyonlar oluşturması için çok daha kolay bir yol Çalışma şeklini yeniden inşa ettik.”

Bu destek sayesinde World ID kullananların ilgili platformlarda tespiti mümkün olacak. Örneğin Reddit moderatörleri bu ID’lere sahip kullanıcıların gerçek insanlar olduğunu bilerek farklı özelliklere erişim olanağı sunabilecek.

Hali hazırda dünya çapında 5 milyon kullanıcının World ID’si var ve yaklaşık 2,6 milyon kişi kimliklerini doğrulamak için Orb donanımıyla irislerini taradı. Resmi verilere göre son 1 haftada 100 bin yeni kullanıcıya ulaşıldı.

WLD Coin Yorumları

WLD Coin 25 Kasım tarihinde 2,87 doları aşarak Binance borsasındaki ATH seviyesini belirledi. Kurucusu olan Sam Altman’ın OpenAI şirketinden kovulması ve geri görevine dönmesi fiyatın önemli ölçüde dalgalanmasına neden olmuştu. Yazı hazırlandığı sıradaysa WLD Coin 2,46 dolardan alıcı buluyor. BTC karşısında %2 kazanımla güne devam ediyor. Son haberin fiyat üzerinde devasa etki oluşturduğunu söylemek mümkün değil.

Fiyat 2,36 dolar bölgesindeki desteği korudukça yeni ATH yolculuğu için güç toplayabilir. Tekrar ATH denemesi içinse 2,7 dolar üzerinde günlük kapanışlar görülmeli. Bugün Fed cephesinden gelecek açıklamaların ardından kripto paralarda dalgalanma beklendiğinden 2,7 ve 2,36 dolar bölgeleri yatırımcıların takibinde olacak. Düşüş senaryosunda hedef 2,17 ve 1,86 dolar bölgeleri.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.