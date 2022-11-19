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Popüler Altcoin’in Kurucu Ortağından Dikkat Çeken Elon Musk Çıkışı: Ona Boyun Eğeceğim

En büyük altcoin Ethereum'un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, mavi onay işaretini korumak için aylık 8 dolar ödemeyi kabul etti ancak bir sorun var.
19:00
19 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin Twitter’da yaptığı açıklamada, mavi onay işaretini korumak için Twitter’ın yeni patronu Elon Musk’ın şartlarını kabul edeceğini söyledi. Buterin, Twitter’a alternatif olarak diğer sosyal medya platformlarını da denediğini açıkladı.

“Lord Elon’a Boyun Eğeceğim”

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ünlü milyarder Elo Musk’ın Twitter’daki doğrulanmış hesaplar için her ay talep ettiği 8 dolarlık ücreti kabul etti. Ancak, bu özelliğin Android ve diğer iOS dışı platformlara entegre edindiğinde boyun eğeceğini ve ödeme yapmaya başlayacağını söyledi. Musk, kendisinin de söz konusu 8 dolarlık ücreti her ay ödediğini söylediği yakın tarihli bir tweet’inde itiraf ettiği gibi, Twitter’ın bu özelliği için hiç kimseye istisna yapılmıyor.

Buterin, ayrıca belki de Musk tarafından önerilerek platforma entegre edilen değişiklikleri beğenmemesi durumunda Twitter’a alternatif bir platform aradığını ve son günlerde Twitter’da çok tartışılan Mastodon, Farcaster, Reddit ve Telegram gibi sosyal medya platformlarını denediğini de tweet’ledi. Ethereum‘un kurucu ortağı, sadece Twitter’ı kullanmayı uygun bulmayacağını ve diğer sosyal medya platformlarında da olacağını belirtti.

Öte yandan Buterin, çeşitli sosyal medya platformlarını tüm kullanıcı adlarının bulunduğu bir bağlantı paylaştı.

“Bana Para için Yalvarmayın”

Ethereum’un solisti daha önce attığı bir tweet’te insanlardan sosyal medyada ve sohbet mesajlarında projeleri için bağış yapmasını ya da sponsorluk talep etmeyi bırakmalarını istemişti. Bu insanların “onurlu amaçlar” için para istediklerine inandığını belirten Buterin, talepte bulunanların her birinin talebini karşılamasının imkansız olduğunu söyledi. Ayrıca, gelen kutusunu tamamen bozacağı için bu yöndeki taleplerin hiçbirine cevap vermediğini belirtti.

Buterin, geçtiğimiz günlerde Dogecoin Vakfı’na yaptığı yüklü bir bağışla gündeme gelmişti. Ethereum’un kurucu ortağı, ünlü milyarder Elon Musk’ın yakından desteklediği en büyük köpek temalı kripto paranın vakfına 20 milyon DOGE göndermişti.

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