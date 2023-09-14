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  •   Popüler Altcoin’de Korku Tavan Yaptı! Büyük “Unlock” Paniği!

Popüler Altcoin’de Korku Tavan Yaptı! Büyük “Unlock” Paniği!

Özet

  • Aptos'ta Kasım ayında 20 milyonun üzerinde APT'nin kilidi açılacak, bu da piyasadaki toplam arzın yüzde 8,5'ine karşılık geliyor.
  • Fiyat üzerinde baskı yaratması beklenen kilit açılışı yatırımcıları tedirgin etmiş durumda.
  • Trader'lar ve yatırımcılar vadeli işlemlerde APT'nin fiyatının düşeceği beklentisiyle ağırlıklı olarak short pozisyon açmaya yöneldi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:30
14 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Veri kaynağı Token Unlocks‘a göre, sosyal medya devi Facebook’un eski çalışanları tarafından kurulan Layer 1 protokolü Aptos‘ta (APT) Kasım’da 20 milyon APT’nin kilidi açılarak piyasaya sürülecek. Bu durum yatırımcıların ve trader’ların APT’nin fiyatında düşüş olacağı öngörüsüyle ağırlıklı olarak short pozisyon açamaya itiyor.

APT’de Büyük Kilit Açılışı Hazırlığı

APT için yaklaşan yüksek miktardaki (24.84 milyon APT) kilit açılışı, altcoin‘in mevcut piyasa fiyatı olan 5,15 dolar üzerinden 103 milyon dolara ve APT’nin dolaşımdaki 235.02 milyonluk arzının yüzde 8,5’inden fazlasına karşılık geliyor. Bir coin veya token, genellikle büyük yatırımcıların (ilk yatırımcılar ve proje ekibi üyeleri) ellerindekileri varlıkları tek seferde satmalarını önlemek için kilitlenir çünkü böyle bir satış piyasa değerinde ciddi düşüşe neden olmaktadır.

Araştırma şirketi The Tie, APT’nin Kasım ayında gerçekleşecek kilit açılışıyla önemli miktarda likiditenin serbest kalacağı konusunda uyardı. The Tie’ın 13 Eylül tarihinde yayımladığı haftalık bültende “Yatırımcılar ve projeye katkıda bulunanlar için 11 Kasım’da önemli miktar token’in kilit açılışı gerçekleşecek. Kilidi açılacak toplam 20 milyon APT, önceki 30 gündeki ortalama günlük işlem hacminin yüzde 112’sine karşılık geliyor.” notunu düştü.

Bültende ayrıca “Bu kilit açılışları aylık olarak gerçekleştirilecek ve aylık staking ödül kilitlerinin de açılmasıyla (Aralık ayında 5.83 milyon APT veya günlük ortalama hacmin yüzde 32’sine karşılık gelen 6.15 milyon APT’ye çıkacak) aynı döneme denk gelecek. Buna ek olarak, geçen yıldan bu yana topluluk ve vakıf amaçları için aylık 4.62 milyon APT‘nin kilidi açıldı.” ifadelerine yer verildi.

Araştırma şirketi bu yılın başında, likiditeyi serbest bırakan ya da ortalama günlük hacminin yüzde 100’ünün üzerinde gerçekleştirilen kilit açılışlarının fiyat üzerinde baskı yaratma eğiliminde olduğunu bildirmişti.

Vadeli İşlemlerde APT’nin Fiyatının Düşeceği Öngörülüyor

APT’ye bağlı sürekli vadeli işlemler piyasasından elde edilen son veriler, kripto para yatırımcılarının ve trader’larının altcoin’de düşüş bekleyerek pozisyon aldıklarını gösteriyor. Açık faiz ağırlıklı fonlama oranları Şubat ayından bu yana görülen en negatif seviyede. Böylesi negatif oran, fiyatta düşüş bekleyerek short pozisyon açanların pozisyonlarını açık tutmak için long pozisyon açanlara ödeme yapmak zorunda olduklarını gösteriyor.

Aktif sözleşme sayısını temsil eden token cinsinden açık faiz ise 13 Eylül’de 5,33 milyon APT’ye yükselerek 17 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Negatif fonlama oranlarının yanı sıra açık faizdeki bu artış, kaldıracın fiyatın düşmesine doğru yöneldiğini gösteriyor.

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