Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Ethereum'un Şangay güncellemesi için geri sayım devam ediyor. Son olarak Ethereum'un test ağlarından Sepolia'da güncelleme simüle edildi ve Shapella güncellemesi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

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Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Ethereum’un Şangay güncellemesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ethereum’un test ağlarından Sepolia’da güncelleme simüle edildi ve Shapella güncellemesi başarıyla gerçekleşti. Böylece Şangay güncellemesine bir adım daha yaklaşılmış oldu.

Shapella Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti

Ethereum ağı için Şangay ve Capella güncellemelerinin isimlerinin birleştirildiği Shapella güncellemesi 28 Şubat’ta test ağında başarıyla uygulandı. Mart ayında ana ağda gerçekleşmesi beklenen Şangay güncellemesi Ethereum Blockchain‘inin test ağı Sepolia’da Shapella güncellemesiyle simüle edildi ve güncelleme başarıyla gerçekleşti. Bu noktada Şangay’ın yürütme katmanı tarafındaki güncelleme olduğunu, Capella’nın ise konsensus katmanı tarafındaki güncelleme olduğunu hatırlatalım.

Bu güncellemeyle birlikte doğrulayıcılar Beacon Chain‘deki Ether’lerini çekebilecekler. Ancak Ether’lerin (ETH) tamamının çekilebilmesi, Şangay güncellemesiyle mümkün olacak. ETH sahibi olanlar, herhangi bir güncelleme ya da değişiklik yapmak zorunda kalmayacak. Güncelleme ayrıca, hem yürütme hem de konsensus katmanları için de bir dizi yeni geliştirme sunuyor.

Şangay güncellemesinin ana ağda gerçekleşmesinden önceki bir sonraki adım ise Mart ayında Ethereum’un test ağı Goerli’de güncellemenin simüle edilmesi olacak. Ardından Şangay güncellemesinin ana ağda gerçekleşmesi için resmen geri sayım başlayacak.

Ethereum Şangay Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen The Merge güncellemesinin ardından Ethereum ağının merakla beklenen Şangay güncellemesinin Mart ayının içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Güncelleme için net bir tarih açıklanmış değil. Güncellemenin akıbeti tamamen öncesinde uygulanan test güncellemelerine bağlı. Bu bakımdan test ağında gerçekleşecek Ethereum Goerli güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu noktada The Merge ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.