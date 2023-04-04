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Popüler Altcoin Hazırlık Aşamasında Olabilir! Binance Coin’de (BNB) Son Durum!

Hacim bakımından lider kripto para borsası Binance'ın token'ı olan BNB coin hazırlık aşamasında olabilir! İşte BNB'de son durum!
20:45
4 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Binance’ın yerel token’ı olan BNB, CFTC dava duyurusundan bu yana %7’lik bir düşüş yaşadı. Zincir üstü veriler, uzun vadeli holder’lar arasında iyimserliğin devam ettiğini gösteriyor. Peki, Binance’in yerel kripto parası önümüzdeki haftalarda toparlanabilir mi?

BNB’de Düşüş!

BNB, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından oluşturulan BNB zincirinin yerel kripto parası birimi olarak piyasaya sürülmüştür. Son zamanlarda, düzenleyici incelemenin ortasında bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kaldı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), teknik sorunlar nedeniyle spot ticareti kısa bir süre duraklattıktan günler sonra 27 Mart’ta Binance’i suçladı. Dava, Binance’in uyum kontrollerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

BNB fiyatı hızla düşerken piyasalar olumsuz tepki verdi. Ancak zincir üstü veriler, yaklaşmakta olan bir toparlanmaya işaret edebilir. Blockchain veri analitiği platformu Santiment’e göre, uzun vadeli BNB holder’ları, Binance ekosistemini çevreleyen son korku, belirsizlik ve şüpheden (FUD) etkilenmemiş görünüyor. 9 Mart’taki son düşüşten bu yana, Ortalama Kripto Para Yaşı önemli ölçüde arttı.

9 Mart ve 4 Nisan arasında Ortalama Kripto Para Yaşı, ortalama 44,30 günden 67,30 güne yaklaşık %52 oranında arttı. Ortalama kripto para yaşı, dolaşımdaki tüm kripto paraların ortalama yaşını ifade eder. Dolaşımdaki kripto paraların toplam sayısı alınarak mevcut adreslerinde geçirilen toplam gün sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen verilere göre BNB ağındaki kripto paraların ortalama yaşı yaklaşık %51 oranında arttı. Bu durum, birçok yatırımcının kripto paralarını mevcut fiyatlar civarında tuttuğu anlamına gelebilir.

Santiment Verileri!

Bu tür yatırımcı davranışı uzun bir süre sürdürülürse, arz talebe kıyasla giderek azalabileceğinden, altta yatan kripto para biriminin fiyatını artırabilir. Benzer şekilde zincir üstü veriler, yerel kripto para biriminin son fiyat düşüşüne rağmen çok fazla çekiş kaybetmediğini gösteriyor. Bu durum, yükseliş görünümünü daha da doğrulayabilir.

Öte yandan Santiment’e göre son haftalarda BNB zinciri fiyat ve günlük aktif adresler arasında pozitif bir ayrışma yaşadı. Paylaşılan tablo, fiyatın 26 Mart ile 3 Nisan arasında %7 düşmesine rağmen ağdaki günlük çekişin 3.277 adresten 3.947’ye yükseldiğini gösteriyor. %7’lik bir fiyat düşüşü sırasında günlük aktif kullanıcı sayısındaki %20’lik artış, BNB zincirinin temel ağ değerini sürdürdüğü anlamına gelebilir. Uzmanlara göre kripto para birimindeki mevcut toparlanmalar devam ederse, fiyatın toparlanması an meselesi olabilir.

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