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Popüler Altcoin DeFi Dünyasında Öne Çıkıyor! Token’da Beklentiler Ne?

Özet

  • Lido Finance'in wrapped Ethereum'u (wstETH), LayerZero aracılığıyla BNB Chain'e, Ethereum (ETH) L2 Scroll'a ve Avalanche'a (AVAX) entegre edildi.
  • wstETH, Omnichain Fungible Token (OFT) olarak işlev görecek ve farklı blok zincirleri arasında etkileşimi sağlayacak genişletilebilir token sözleşmelerini kullanıyor.
  • Lido, Liquid Staking Derivative (LSD) projesi olarak sektörde lider konumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:10
26 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Lido Finance’in wrapped Ethereum‘u (wstETH), LayerZero aracılığıyla BNB Chain’e, Ethereum (ETH) L2 Scroll’a ve Avalanche’a (AVAX) entegre edildi. Omnichain birlikte çalışabilirlik protokolü olan LayerZero’ya göre wstETH, entegrasyon yoluyla bir Ominichain Fungible Token (OFT) olarak işlev görecek.

Lido’da Olumlu Gelişmeler

OFT’ler, blok zincirler arasında etkileşimi mümkün kılarken ek wrapped token’lara olan ihtiyacı ortadan kaldıran genişletilebilir token sözleşmeleridir. Ayrıca LayerZero, Lido’nun wstETH’sinin, yaygın olarak benimsenmesi ve stETH token’ın DeFi uyumluluğu nedeniyle mükemmel bir uyum gibi göründüğünü belirtti. Bahsedilen nedenlere ek olarak, bu gelişme aynı zamanda Lido’nun farklı zincir genişletme eğilimiyle de uyumlu görünüyordu. Bir Liquid Staking Derivative (LSD) projesi olarak Lido, sektörde lider olarak otoritesini vurguladı.

Örneğin LSD Toplam Değer Kilitli (TVL) sıralamalarına bakıldığında Lido’nun zirvede olduğu görüldü. Yazı kaleme alındığında DeFiLlama, TVL’nin 15,97 milyar dolar olduğunu gösterdi. Bu durum son 30 günde %17,58’lik bir artışı temsil ediyor. TVL, bir protokolde stake edilen veya kilitlenen varlıkların değerini ölçer. TVL arttığında sisteme daha fazla likidite girdiği anlamına gelir ve bu da piyasa oyuncularının güveninin arttığını gösterebilir.

Lido Metriklerinde Gerileme

Öte yandan ölçümdeki bir düşüş, sermayenin protokole dağıtılması konusunda ihtiyatlı olunduğunu gösteriyor. Lido için mevcut TVL durumu öncekiyle uyumlu. Ayrıca BNB Chain ekibiyle geliştirme hakkında görüşme şansı da buldu. Hızlı görüşme sırasında ekip, entegrasyonun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu kabul ederek şunları söyledi:

Sektörün en popüler protokollerinden biri olan Lido’yu, LayerZero’nun köprüleme altyapısı aracılığıyla BNB Zinciri ekosistemine davet etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Yerel wstETH’yi BNB’ye dahil ederek kullanıcılarımıza daha fazla erişilebilirlik, merkeziyetsizlik ve kolaylaştırılmış bir DeFi deneyimi sunuyoruz.

Dune Analytics verilerine bakıldığında, çeşitli Ethereum köprülerindeki wstETH likidite havuzlarının son zamanlarda büyük ilgi gördüğünü gösterdi. Örneğin Loopring, Arbitrum (ARB) ve Optimism (OP) aracılığıyla köprülenen wstETH ve stETH, Ekim 2022’den bu yana önemli bir büyüme artışı yaşadı.

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