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Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Bu zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto analiz platformu Santiment te güncel verilerin düşüş sinyalleri verdiği altcoin’e işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

SushiSwap (SUSHI), Büyük Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Son haftalarda meydana gelen güncel gelişmeler, kripto para piyasasının oldukça hareketli ve yüksek volatiliteli bir süreç geçirmesin neden oldu. Bitcoin, haftalar içerisinde 20.000 dolar fiyat seviyeleri ile 28.000 dolar fiyat seviyeleri arasında volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydetti. Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto analiz platformu Santiment, yakın tarihli bir raporunda merkezi olmayan kripto para borsası SushiSwap’ın yerel kripto para birimi SUSHI’nin yeni bir düşüşe hazırlanıyor olabileceğini öne sürerek güncel verilere işaret etti.

Santiment, Güncel Verilere İşaret Etti

Kripto analiz platformu Santiment, raporunda DappRadar ve DefiLlama verilerini de paylaşarak SUSHI’nın önemli bir düşüş sinyali veriyor olabileceğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı. Raporda merkezi olmayan kripto para borsası SushiSwap’ta kilitli toplam değerdeki (TVL: Total Value Locked) düşüşe de yer verildi. SushiSwap’ın TVL’si, Kasım 2021’den bu yana %93 gibi büyük bir düşüş kaydetti. Aynı zamanda Santiment, SushiSwap ağında işlem yapan benzersiz aktif adres sayısındaki artışın son dönemlerde Uniswap’a kıyasla da oldukça düşük kaldığını bildirdi. Ek olarak Santiment, cüzdanlarda bir yıldan uzun bir süredir tutulan SUSHI token’ların da yeniden harekete geçmeye başladığını ve güncel metriklerin uzun vadeli yatırımcıların yeniden satışlar gerçekleştirmeye başladığına işaret ediyor olabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.