Okuma Süresi: 2 Dakika

Akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA) Blockchain protokolünün ana şirketi olan Hong Kong (IOHK), ilk hafif cüzdan platformu olan Lace wallet’ı piyasaya sürdü. Lace 1.0 adlı yeni cüzdanın ilk versiyonu, IOG tarafından desteklenen tamamen yeni bir kişisel gözetim çağını işaretlemek için ana ağda yayına girdi.

ADA’dan Yeni Cüzdan!

IOG’in bir ürünü olan Lace cüzdan, teknoloji girişimi tarafından piyasaya sürülen en etkileyici ürünlerden biri olarak lanse edildi. Altcoin şirketi tarafından yapılan açıklarda şu ifadelere yer verdi:

Bir IOG ürünü olarak Lace, özünde şirketin bildiği aynı akademik titizliğe ve sağlam mühendisliğe sahip. Ayrıca topluluk katılımı ve geliştirilmesine eklenen beta testi sayesinde, Lace içinde diğerleriyle aynı açık işbirliği değerleri mevcut.

Bununla birlikte M-cüzdanın yetenekleri sayısız olduğu, ancak temel özellikleri arasında ADA ve ilişkili yerel varlıkları gönderme ve alma yeteneğinin ön plana çıktığı belirtildi. Cüzdan ayrıca, Cardano tabanlı non-fungible token’ların (NFT) işlemlerine ve ADA’nın dijital bir DeFi ürünü olarak staking’e yardımcı olabileceği öne sürüldü.

Yapay Zeka Tartışmaları!

Öte yandan Lace cüzdanının yetenekleri genişleyecek ve donanım cüzdanları buna bağlanabilecek olsa da IOG, Web3.0 cüzdanının işlem gruplandırmasını da destekleyebileceğini söyledi. Cardano ve büyüyen ayak izleri kripto para biriminin, son derece işlevsel bir Layer-1 hisse kanıtı (PoS) protokolü olarak daha sağlam tanınma mücadelesinde, operasyonlarının neredeyse tüm yönlerinde ayak izini oluşturmak için her şeyi yapıyor. Ana ağda Lace 1.0 cüzdanının lansmanının yanı sıra, ChatGPT çevresinde bugün artan tartışmalarda, protokolün Yapay Zeka (AI) entegrasyonuna tamamen yeni bir odaklanma sağlayabileceğine dair spekülasyonlar var. Protokol, geçerli bir Ethereum rakibi olarak tanınması çeşitli çevrelerde yankılanırken, geçtiğimiz ay boyunca yeni temel kilometre taşlarına ulaşıyor .