CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kaybı ve değer artışı kaydeden kripto para birimleri!

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Yeni haftanın ilk gününe düşük oranlı değer kayıpları ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, piyasada pozitif ayrışsa da çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana düşük oranlı değer kayıpları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin, 28.300 Dolar Seviyelerinde

Bitcoin, güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 28.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana düşük oranlı değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir düşüş kaydetti ve 1800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ancak Cardano (ADA), piyasadaki düşüşe meydan okuyarak sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan gün içerisindeki düşüşlere karşın Cardano (ADA), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’lik bir değer artışı kaydederek piyasada pozitif ayrıştı ve 0,4 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Stacks (STX), Bitcoin Cash (BCH) ve ApeCoin (APE) de sabah saatlerinden bu yana yükseliş yönlü ivme yakalayan kripto para birimleri oldu. Basic Attention Token (BAT), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Dogecoin (DOGE) ve Hedera (HBAR) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.