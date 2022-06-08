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Son 24 saatlik zaman diliminde volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.300 dolar seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki bu yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.805 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,3 trilyon dolara yaklaştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte yaklaşık 300 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman diliminde kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), ortalama %3’lük bir değer artışı ile 1.805 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri de 1,3 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Son 24 saatlik zaman diliminde kaydettikleri değer artışları ile birlikte Binance Coin (BNB) 290 dolar, Cardano (ADA) 0,65 dolar, XRP 0,40 dolar, Solana (SOL) 40 dolar, ve Polkadot ise 9,16 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte yaklaşık 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.