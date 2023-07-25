Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 29.000 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmaya başlamasıyla birlikte kripto para piyasası son haftalarda nispeten daha yatay bir seyir izlemeye başladı. BTC‘deki bu konsolidasyon devam ederken piyasalarda gözler FED‘in faiz kararına çevrildi. FED’in faiz kararı yarın Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Ediyor

Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş başlatan kripto para piyasası, son haftalarda yeniden düşüşe geçti. Bitcoin‘in 29.000 dolar seviyeleri ile 31.500 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başlamasıyla birlikte kripto para piyasası da bu süreçte nispeten daha yatay bir seyir izledi. Geçen hafta birden fazla kez 30.000 dolar seviyelerini aşsa da BTC, yükselişlere devam edemedi ve yeniden 29.000 dolar seviyelerine geriledi. BTC’deki bu düşüş ivmesi, çok sayıda kripto para biriminin de son günlerde çift hanelere ulaşan değer kayıpları kaydetmesine neden oldu.

Öte yandan yeniden 30.000 doların altına gerileyen BTC’deki yatay seyir devam ederken piyasalarda gözler yarın Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak FED‘in faiz kararına çevrildi. FED’in yarın gerçekeleşecek Temmuz ayı toplantısına ilişkin 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

FED’in faiz artırımlarına devam etmesiyle birlikte kripto para piyasasının yeniden çarpıcı düşüşlere tanık olabileceğine yönelik bir beklenti oluşsa da kripto analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımında piyasanın faiz artırımını fiyatladığını öne sürdü.

FED’in Faiz Kararı Ne Olacak?

FED’in Haziran ayında herhangi bir faiz artırımı yapmayarak politika faizini sabit bırakmasına karşın FED Başkanı Jerome Powell, yılın ilerleyen aylarında yeniden faiz artırımı yapılabileceğinin sinyallerini vermişti. Nitekim birçok FED yetkilisi, son haftalarda yaptıkları açıklamalarda faiz artırımı beklentilerini güçlendiren demeçler vermişti. Dolayısıyla FED’in faiz kararına ilişkin beklenti, 25 baz puanlık bir faiz artırımı olacağı yönünde. Ancak yarın olası bir faiz artırımından sonra yılın ilerleyen aylarında ek faiz artışlarının olup olmayacağı ise merak konusu.

Reuters’ın 106 ekonomistle yaptığı son anket, çoğu ekonomistin bu artışın bir süre için son artış olmasını beklediğini gösterse de FED yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda 2023 yılı için 25 baz puanlık iki faiz artışının daha olabileceğinin sinyallerini verdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.