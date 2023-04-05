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Ethereum blok zinciri üzerinde kurulu Dogecoin’den (DOGE) sonra piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci köpekten ilham alan meme coini olan Shiba Inu (SHIB), son birkaç gün içinde 0.000011-0.00001150 dolar alanında konsolide oluyor. DOGE artışı SHIB’e yansıyacak mı?

SHIB Verileri!

SHIB, yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter’ın logosunu Dogecoin logosuna çevirmesinin ardından son birkaç gün içinde Dogecoin’deki hızlı artışa ayak uyduramadı. SHIB, 0.00001150 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalaması ile yukarı yönde sınırlı kalmaya devam ederken, 21, 100 ve 200DMA’ların tümü de fiyat hareketi için bir çekim kuvveti uygulamaya devam ediyor. Buna rağmen, ticaret hacimleri son günlerde daha yüksek bir seyir izliyor ve bazı analistler SHIB’in yakında daha da yükselebileceğini düşünüyor.

CoinGecko’dan alınan verilere göre, borsalardaki SHIB işlem hacimleri Çarşamba günü, gün sona ermeden etkileyici artışla 420 milyon dolara ulaştı. Bu, ticaret hacimlerinin Salı günü Mart ortasından bu yana en yüksek seviye olan 600 milyon dolara yaklaşmasının ardından yaşandı. Yılın başından bu yana SHIB işlem hacimleri, güçlü fiyat performansıyla birlikte kademeli olarak artıyor. Ayrıca 2023 başından bu yana güçlü performansa rağmen, SHIB hala 0.000016 dolar bölgesindeki önceki yılın en yüksek seviyelerinden yaklaşık %30 aşağıda işlem görüyor.

SHIB Geliştirmeleri!

Uzmanlara göre kripto para birimi sürükleyici olmaya devam eden büyük hareketli ortalama bulutundan kurtulabilir ve 0,000011 doların ortalarında desteğe dönüşen direncin üzerine çıkabilirse, bu daha önceki yıllık yüksek seviyelerin yeniden test edilmesini neden olabilir. Ayrıca yaklaşan Shiba Inu ekosistem yükseltmeleri hakkındaki iyimserlik de artışa yol açabilir.

Shiba Inu metaverse geliştirme ekibi lideri Marcie Jastrow, yakın zamanda Shiba Inu topluluğunun Discord kanalında popüler Shiba Inu savunucusu LUCIE tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Önümüzdeki hafta metaverse SHIB ile ilgili her şeyde bazı gerçek ilerlemeler görmeye başlayacaksınız.

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Shiba Inu’de önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izlenecek henüz bilinmiyor. DOGE rüzgarı SHIB’i etkileyecek mi? Hep birlikte öğreneceğiz.