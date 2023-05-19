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Kripto para piyasası, hafta içerisinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle hareketli bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde net bir yükseliş kaydedemese de XRP, bu süreçte piyasada pozitif ayrıştı ve %8’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,46 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP Piyasada Pozitif Ayrıştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasasındaki volatilite de hafta içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi.

Öte yandan kripto para piyasasında pozitif ayrışan XRP ise son 1 haftada güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 0,46 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Son 1 Haftada Ortalama %8’lik Yükseliş

Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği değer kayıplarının yanı sıra son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de net bir yükseliş kaydedemedi ve 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Ancak XRP, kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin aksine güçlü bir yükseliş kaydederek piyasada pozitif ayrıştı.

Son aylarda 0,4 dolar fiyat seviyeleri ile 0,5 dolar fiyat seviyeleri arasında konsilde olan XRP, hafta başından bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde CMC verilerine göre %8’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,46 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydettiği bu yükselişlerin ardından XRP, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden ilk 20 kripto para birimi içerisinde yer aldı.