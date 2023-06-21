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Kripto para piyasası, Bitcoin’in son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %8’lik bir değer artışı kaydetmesiyle beraber güne güçlü bir yükseliş ile başladı. Kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran Bitcoin Cash (BCH), çift haneli değer artışları kaydederek günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %8’lik bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin ardı ardına yaptığı Spot Bitcoin ETF’i başvuruları, kripto para piyasasında güçlü bir yükselişe yol açtı. Son 24 saatte %6’ya yakın bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1830 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ise 1,14 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Ayrıca kripto para piyasasının yeniden hareketlenmesi ve yükselişe geçmesiyle beraber piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış göstermiş oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 180 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Artışı %20’yi Aştı

Kripto para piyasasının güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başlaması ve lider kripto para birimi Bitcoin’in %8’lik değer artışı, altcoin’lerde de keskin yükselişlerin yaşanmasına neden oldu ve çok sayıda altcoin, gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydetti. Kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren Bitcoin Cash (BCH), gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin Cash (BCH), CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 128,6 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Aynı zamanda kaydettiği bu son yükselişlerin ardından Bitcoin Cash (BCH), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden ikinci kripto para birimi oldu. CMC’nin son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselenler listesinin birinci sırasında ise %22’lik değer artışı ile Conflux (CFX) yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.