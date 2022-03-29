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Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'in önemli direnç seviyelerini aşması ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.
08:55
29 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde önemli direnç seviyelerini aşmayı başardı ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son olarak da 28 Mart günü içerisinde birden fazla kez 48.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atan Bitcoin, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 47.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) 3.400 dolar fiyat seviyelerini aşarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 2,23 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin (BTC), 48.000 Dolara İğne Attı

Son günlerde yakaladığı yukarı yönlü ivme ile birlikte Bitcoin, ilk önce 46.000 dolar direncini ve ardından 47.000 dolar direncini aşmayı başardı. Bitcoin, 28 Mart günü içerisinde birden fazla kez 48.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atmasına karşın kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 47.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki bu değer artışları, kripto para piyasasına da güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Çok sayıda altcoin, son 24 saatlik zaman diliminde çift haneli değer artışları kaydetmeye başladı.

Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor

Ethereum (ETH), piyasadaki yükseliş eğilimi ile birlikte kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 3.400 dolar fiyat seviyelerini aştı. Waves (WAVES), CoinMarketCap verilerine göre, %50’ye yakın bir değer artışı kaydederek 50 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı ve piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman diliminde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlık oldu. Öte yandan popüler bir DeFi protokolü Compound’un yerel token’ı COMP da son 24 saatlik zaman diliminde %10’da fazla bir değer artışı kaydederek 142 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve günün en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,23 trilyon dolara ulaştı.

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