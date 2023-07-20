Lider kripto para birimi Bitcoin‘in son 24 saatte %1’lik değer artışı ile birlikte 30.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlamasıyla birlikte kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı. Piyasanın yeniden yükselişe geçmesinin ardından yönünü yukarı çeviren Ethereum (ETH) ise son 24 saatte %0,5 gibi düşük oranlı bir yükseliş ile 1915 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, Bitcoin‘in son 24 saatte %1’lik bir artış ile 30.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlamasıyla birlikte güne yükseliş ile başladı. Kripto para piyasasının yükseliş eğilimi göstermesi ile Chainlink (LINK) ve Stellar (XLM), gün içerisinde oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre gün içerisinde kaydedilen yükselişlerin ardından 1,22 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de geçen haftaya kıyasla nispeten düşük seviyelerde seyretti. Coinglass’ın verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 65 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerinde

Ethereum (ETH), geçen hafta Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından günler içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte kısa bir süreliğine 2000 dolar fiyat seviyelerini aşsa da hafta başında kaydettiği değer kayıpları ile birlikte yeniden kritik fiyat seviyelerine geriledi. Öte yandan dün akşam saatlerinde 1880 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen ETH, kripto para piyasasının güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi.

ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5 gibi düşük oranlarda bir değer artışı kaydederek 1915 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca fiyattaki yükselişin yanı sıra işlem hacimlerinde de önemli yükselişler kaydedildi. ETH‘nin toplam işlem hacmi, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %90’a yakın bir yükseliş kaydetti.

Öte yandan fiyat ve işlem hacimlerindeki artışın yanı sıra on-chain veri analizi platformlarının paylaştığı güncel verilere göre uzun yıllardır herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen bir ETH yatırımcısı, 8 yıl sonra güncel fiyatlar ile ortalama 116 milyon dolar değerinde 61.216 adet ETH‘yi kripto para borsası Kraken’e aktardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.