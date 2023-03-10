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Güne sert düşüşler ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 20.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyerek 19.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi

Güncel haber akışlarının da etkisiyle son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in de dün kripto şirketlerine ilişkin çeşitli eleştiriler getirmesi ve mali düzenlemelerle ilgili sert açıklamalar yapması, bu düşüş ivmesinin hız kazanmasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydederek 20.000 doların altına geriledi ve 19.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1400 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasındaki bu sert düşüşün etkisiyle piyasadaki çoğu altcoin de gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybı kaydetmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 921 milyar dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Bitcoin’deki bu sert düşüşün ardından kripto para piyasasındaki yüksek volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 350 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.