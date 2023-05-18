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Piyasalarda gözler, dakikalar önce açıklanan ABD’den gelen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Devam Eden İşsizlik Hakları verilerine odaklanmıştı. Kripto para piyasası nispeten düşük bir volaitlite ile seyrederken beklenen kritik veriler açıklandı.

Kritik Veriler Açıklandı

FED’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları, son dönemlerde kripto para piyasasının gidişatına etki eden en önemli gelişmelerin başında geliyor. Ancak faiz kararların yanı sıra başta ABD olmak üzere açıklanan istihdam ve işsizlik verileri de faiz kararlarında oldukça önemli bir rol oynuyor. İstihdamın artması ve işsizliğin düşmesi, FED başta olmak üzere merkez bankalarına faiz artışı için yeni bir alan açarken işsizliğin artması ise faiz artışlarının önünde bir engel oluşturabiliyor.

Bu bağlamda ABD’den gelen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Devam Eden İşsizlik Hakları verileri de piyasada önemli bir odak haline geliyor ve faiz kararlarına belirli ölçüde etki ediyor.

Detaylar Geliyor

ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, önceki 264.000’den 254.000’e geriledi. ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurularına yönelik beklenti, 254.000’di. ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurularının öncekine göre ve beklentilerin aksine düşük gelmesi, istihdamın artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Detaylar birazdan geliyor…