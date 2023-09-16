Tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, altcoin’lerin Bitcoin (BTC) karşısında düşüş trendinin henüz bitmediği konusunda uyardı. Analist, altcoin’lerin blok ödülü yarılanması öncesinden BTC paritelerindeki düşüşlerinin olağan bir durum olduğunu ekledi.

Altcoin’lerde Blok Ödülü Yarılanması Tehlikesi

Kripto para analisti Cowen, altcoin’lerin Bitcoin paritesindeki düşüşlerinin yaklaşan blok ödülü yarılanmasın öncesinde olağan bir olay olduğunu belirterek “Blok ödülü yarılanması öncesi yıllarda Bitcoin yükselişe geçtiğinde ne olur? Altcoin‘ler Bitcoin paritelerindeki destek seviyelerini aşağı kırarlar ve böylece Bitcoin’in fiyatı düştüğünde altcoin’lerin saklanacak hiçbir yeri kalmaz. Altcoin’ler Bitcoin pariteleri üzerinde hasar görmeye devam ediyor ve daha da düşecekler.” dedi.

Bilindiği gibi Bitcoin madencilerinin çıkardıkları blok başına BTC cinsinden aldıkları ödülü yüzde 50 oranında düşüren blok ödülü yarılanması her dört yılda bir gerçekleşmektedir. Bitcoin’in blok ödülü yarılanması ortalama her dört yılda bir gerçekleşmektedir ve bir sonraki blok ödülü yarılanmasının Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

“Yatırımcılar Acımasız Trendin Farkında Olmalı”

Cowen, altcoin‘lerin en büyük kripto para karşısında ne kadar değer kaybettiğini göstermek için geçen yıl Cardano’nun Bitcoin (ADA/BTC) karşısındaki performansını örnek göstererek “ADA/BTC trendine bakın. Yukarı hareket etmiş, sonra aşağı inmiş ve yeni bir dip noktasına ulaşmış. Her yukarı yönlü hareket yeni bir dip noktasına ulaşmayla sonuçlanmış. Yaklaşık yüzde 40 gibi bir düşüş var ve bu olmaya devam ediyor, olmaya da devam edecek. Bu acımasız trendin farkında olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

Analist ayrıca neden altcoin’lerin Bitcoin karşısında değer kaybetmeye devam edeceğine inandığını da açıkladı. Cowen, kripto para piyasası katılımcılarının muhtemelen sermayelerini altcoin’lerden BTC’ye kaydırmaya devam edeceklerini de şu sözlerle açıkladı: