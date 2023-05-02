Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Piyasa Uzmanı Altcoin Yatırımcılarının Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı, 2 Şart Sundu: Yükseliş Ne Zaman?

Piyasa Uzmanı Altcoin Yatırımcılarının Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı, 2 Şart Sundu: Yükseliş Ne Zaman?

Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, altcoin yatırımcılarının merak ettiği "yükseliş ne zaman" sorusuna yanıt verdi. Analist altcoin'lerin yükselmesi için 2 şart sundu.
13:01
2 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinler, Bitcoin’in performansına bağlı olarak yükselir veya düşer. Bitcoin, kripto para piyasasının en büyük varlığıdır ve genellikle altcoin’lerin fiyat hareketlerini belirleyen bir gösterge olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda altcoin’ler Bitcoin’den bağımsız olarak hareket edebilir ve kendi temel faktörleri, haberleri ve gelişmeleri nedeniyle yükselebilir veya düşebilir. Bu nedenle, altcoin’lerin fiyat hareketleri ağırlıklı olarak öngörülemez olabilir ve piyasanın genel performansı, kripto para projelerinin gelişimi ve yatırımcıların talebi gibi faktörler altcoin’lerin performansını etkileyebilir. Her şeye rağmen altcoin’lerin performansı ağırlıklı olarak Bitcoin’in performansına bağlıdır. Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, bu durumdan hareketle altcoin yatırımcılarının merak ettiği “yükseliş ne zaman” sorusuna yanıt verdi, 2 şart sundu.

“Altcoin’lerin Yükselmesi İçin 2 Şartın Karşılanması Gerekiyor”

Yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, altcoin yatırımcılarının “yükseliş ne zaman” sorusunu yanıt verdi. Van de Poppe, “Altcoinler genel olarak zayıflık göstermeye devam ediyor. Bitcoin, 30 bin doları geçer, piyasaya güven geri gelir ve Ethereum BTC karşısında sıçrama yaparsa toparlanmaya başlayacaklar. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesinin ardından altcoin’ler yükselmeye devam edecek.” dedi.

Analistin de işaret ettiği gibi ETH/BTC işlem çiftinin yükselmesi genellikle altcoin’lerin yükselmesine yol açar. Çünkü altcoin’lerin büyük çoğunluğu ETH/BTC çiftiyle işlem görür ve bu çiftin fiyatındaki değişiklikler altcoin’lerin ABD doları cinsinden değerlerini etkiler. ETH/BTC’nin yükselişi, altcoin’lerin satın alma gücünü artırabilir ve dolayısıyla altcoin’lerin fiyatlarını yükseltebilir. Ancak, ETH/BTC işlem çiftinin yükselmesi her zaman altcoin’lerin yükselmesiyle sonuçlanmaz. İşlem çiftinin yanı sıra Bitcoin’in de yükselmesi gerekebilir.

Altcoin’lerin Yükseliş Döngüsü

Altcoin’lerin yükseliş döngüsü, genellikle Bitcoin‘in yükseliş döngüsü sırasında gerçekleşir. Bitcoin’in yükselişi, kripto para piyasasının genel olarak yükselmesine neden olur ve altcoin’ler de bu yükselişten olumlu etkilenir. Bu durumda, yatırımcılar altcoin’lere daha fazla talep gösterir ve altcoin fiyatları yükselir. Ancak, altcoin’lerin yükseliş döngüsü genellikle Bitcoin’in yükseliş döngüsünden daha kısa sürer ve daha volatildir. Bu nedenle, altcoin yatırımcıları, yüksek riskli bir yatırım stratejisi izlemek zorundadırlar.

Ayrıca, altcoin’lerin fiyat hareketlerindeki volatilitenin genellikle daha büyük olduğu göz önüne alındığında, fiyat hareketlerini tahmin etmek de daha zordur.

Sonuç olarak, altcoin’lerin yükseliş döngüsü genellikle Bitcoin’in yükseliş döngüsüne bağlıdır ve altcoin yatırımcıları yüksek riskli bir yatırım stratejisi izlemek zorundadırlar.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin’deki Değer Kayıpları Çift Hanelere Ulaştı: Düşüşler Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’deki Değer Kayıpları Çift Hanelere Ulaştı: Düşüşler Devam Edecek mi?
Fiyat Kritik Eşikte! Buranın Altı Uçurum! Dev Altcoin İçin Teknik Alarm Veriyor!
Fiyat Kritik Eşikte! Buranın Altı Uçurum! Dev Altcoin İçin Teknik Alarm Veriyor!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Banka İflasları Sonrası Cardano’nun (ADA) Yaratıcısından Olay Yorum!
Banka İflasları Sonrası Cardano’nun (ADA) Yaratıcısından Olay Yorum!
Yüzde 2100 Yükseldi, Bitcoin’i Tahtında Etti! Yatırımcılar Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Yüzde 2100 Yükseldi, Bitcoin’i Tahtında Etti! Yatırımcılar Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Grayscale’den “Fed Faiz Kararı Bitcoin ve Altcoin’leri Yükseletecek” Raporu!
Grayscale’den “Fed Faiz Kararı Bitcoin ve Altcoin’leri Yükseletecek” Raporu!
Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin Yeni 2 Tavsiye: Karlı Olanı Açıkladı!
Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin Yeni 2 Tavsiye: Karlı Olanı Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023