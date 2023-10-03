  Piyasa İkiye Bölündü! ETH İçin Atılan Tarihi Adım Yaşanabileceklerin Habercisi Mi? Ethereum Fiyatı Kaç Dolar?

Geçtiğimiz hafta ETF’ler konusunda büyük gelişmeler yaşandı. Ethereum ETF’leri SEC’ten aldığı onayın ardından hayata geçirildi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde işlemler başladı. Gelen Bitcoin‘de beklentiler hala sürerken Ethereum tarafında yaşanan bu gelişme SEC’in ETH‘ye karşı bakışının değiştiğinin bir göstergesi olabilir. Dün itibariyle dokuz adet Ethereum vadeli işlem ETF’si için işlemlere başlandı. Bununla yanı sıra, heyecanın aksine ilgi ve hacim düşüktü.

Ethereum ETF’de Genel Durum

Eski bir CFTC Komisyon Üyesi olarak bilinen Brian Quintenz, Ethereum ETF’sini onaylanmasına dikkat çekti. SEC’in bu hamlesiyle ETH’e olan bakışında ve menkul kıymet tanımlamasında değişiklik yaşanmış olabileceğine vurgu yaptı ve ekledi:

SEC, ETH emtia vadeli işlem sözleşmelerine dayalı ETH ETF’lerini onaylayarak, ETH’nin menkul kıymet olmayan statüsü konusunda resmi olarak netlik sağlamıştır.

Vadeli ETF’ler Chicago Ticaret Borsası’ndaki vadeli işlem sözleşmeleriyle desteklendiği ve fiziksel varlıklara dayandırılmadığı biliniyor. SEC sıkı politikalarını ve Bitcoin ETF’leri ile ilgili düşüncelerini aksine ETH ETF’sinin onayı konusunda daha esnek bir tutum sergiledi. Ancak, tüm bunlar bir kenara konu spot işlemler olduğunda hala bir onay verilmemiş görünüyor.

Brian Quintenz konu ile ilgili açıklamalarına şunu da ekledi:

Buraya gelmenin bu kadar uzun sürmesi gülünç ve aşağılayıcı, ancak kripto alanı ve daha da önemlisi internetin geleceği için büyük bir kazanç.

Brian Quintenz’in yaptığı açıklamalar Ethereum’un menkul kıymet olmaması konusuna karşı olanların büyük desteğini aldı. Tüm bu olaylar yaşanırken Ethereum, SEC tarafından kesin bir biçimde sınıflandırılmadı.

MV Capital CIO’su Tom Dunleavy, Ethereum ETF’leri konusunda pek de olumlu düşünmüyordu. Konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Önemli olan tek şey spot ETF’nin kolaylaştırdığı spot alımdır çünkü bu fonların tohumlanması gerekir. Vadeli ETF’ler bu gizli talebi kolaylaştırmaz.

ETH Fiyat Görünümü

Dün yaşanan sert fiyat yükselişinin ardından piyasaların bir miktar geri çekilmesiyle Pazartesi günü 1.700 doların üzerine çıkan fiyat yazım saati itibariyle 1666 dolara gerilemiş görünüyor. Yaşanan bu fiyat hareketi yaklaşık %0.23’lük bir hareketi temsil ediyor.

Ethereum’un 2 Ekim’de ulaştığı bu fiyat geçtiğimiz Eylül ayında görülen en yüksek fiyatı işaret ediyor. Bunun yanı sıra 2 yıl öncesinde yine bu tarihlerde sahip olduğu fiyatı düşünecek olursak Ethereum neredeyse iki yıl önce sahip olduğu ATH noktasından yani 4.878 dolar seviyesinden %66 düşmüş görünüyor.