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Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!

Kripto para analisti Justin Bennett, en büyük altcoin Ethereum'un (ETH) kısa süre içinde ciddi bir yükseliş yapabileceği öngörüsünde bulundu.
23:56
30 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Justin Bennett, Bitcoin‘in (BTC) 29 bin doların altında kaldığı müddetçe yatırımcıların dikkatli olmaları ve düşüş trendinin devam etmesinin beklenmesi gerektiğini söylese de en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) kısa süre içinde ciddi bir yükseliş yapabileceği öngörüsünde bulundu.

Analistin Ethereum Analizi

Kripto para analisti ve trader’ı Justin Bennett, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum’un kısa süre içinde hızla yükselerek yaklaşık bin 900 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

ETH’yi detaylı bir şekilde analiz eden analist, hızla olacak yükseliş beklentisini “Ethereum’un Pazartesi günü bin 680 dolardan sıçrayarak 2021’in Eylül ayından bu yana gelen trend çizgisini test ettiğini gördük ki bu boğarlar için üzerinde kalınması gereken bir seviye. Dolayısıyla, bin 715 ila bin 840 dolar arasında oldukça tanımlanmış olan bir aralığımız var. Bu aralık ve bin 870 dolarda yaşanan short likidasyonları göz önüne alındığında short’ları temizlemek için aralığın en yüksek seviyelerinin üzerinde hızlı bir ralli olduğunu görmek benim için sürpriz olmayacak.” sözleriyle açıkladı.

Analist ayrıca ETH’nin kısa vadedeki konumunun fiyatın bin 840 dolar seviyesine nasıl tepki vereceğine bağlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

Yukarıdaki gibi likidasyon kümeleri, özellikle volatil piyasalarda genellikle mıknatıs görevi görür. Bunun bir sapma haline gelip gelmeyeceği ETH’nin bin 840 dolara nasıl tepki vereceğine bağlı olacak. Eğer bin 840 doların üzerinde bir kırılma ve tutunma görürsek, bir sonraki hedef seviye bin 30 dolardaki direnç seviyesi olabilir. Tabii ki bin 840 doların üzerine çıkılması ve ardından tekrar altına inilmesi, düşüş sapmasını teyit edecek ve muhtemelen ETH’yi bin 700 dolara geri itecek.

ETH’deki Mikro Aralığa Dikkat

Tüm bunlarla birlikte Bennett, yatırımcılara ETH için bin 785 dolar ila bin 790 dolar aralığında mikro aralığı dikkatle takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak şu uyarıda bulundu:

ETH, Çarşamba günü bu seviyeyi geçerek desteğe dönüştürdü. Bu nedenle yüksek zaman diliminde bu seviyenin altında olacak herhangi bir mum kapanışı Ethereum fiyatını bin 715 dolara geri itecek bir düşüşe neden olabilir.

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