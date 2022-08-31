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Piyasa Güne Nasıl Başladı? Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde 19.600 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden 20.000 dolar seviyelerini aştı.
09:21
31 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün akşam saatlerinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği değer artışlarının ardından yeniden 20.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite, önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından kaydettiği değer artışları ile birlikte 20.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Ethereum (ETH) 1.600 dolar, Binance Coin (BNB) 289 dolar, Cardano (ADA) 0,46 dolar, XRP 0,33 dolar, Solana (SOL) 32,7 dolar ve Polkadot (DOT) 7,2 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in kısa bir süre içerisinde yeniden 20.000 doları aşmasının ardından güne yükseliş ile başladı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışları kaydeden ilk üç kripto varlık Lido DAO (LDO), Nexo (NEXO) ve Curve DAO Token (CRV) olurken, en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden ilk üç kripto varlık ise eCash (XEC), Synthetix (SNX) ve Chiliz (CHZ) oldu.

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