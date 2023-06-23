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  •   Piyasa Güne Düşüş ile Başladı: Ethereum (ETH), Yeniden 1900 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi!

Piyasa Güne Düşüş ile Başladı: Ethereum (ETH), Yeniden 1900 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi!

Özet

  • Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı.
  • Lider kripto para bitimi Bitcoin (BTC), 30.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi.
  • Son 24 saatte %1,5'lik bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH) ise 1900 dolar
  • seviyesinin altına geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
10:15
23 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlarda değer kayıpları ile başladı ve 30.040 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerinde.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde bu yana kaydettiği düşük oranlı değer kayıplarının ardından 30.040 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘deki değer kayıplarının etkisiyle sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti.

Son 24 saatte kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından BNB 243 dolar fiyat seviyelerinden, XRP 0,49 dolar fiyat seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,29 dolar fiyat seviyelerinden, Dogecoin (DOGE) 0,066 dolar fiyat seviyelerinden, Solana (SOL) 16,8 dolar fiyat seviyelerinden ve TRON (TRX) ise 0,072 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerinde seyretmeye devam ederken Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), 1900 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi

Kripto para piyasası hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalasa da lider kripto para birimi Bitcoin’in güne düşük oranlı değer kayıpları ile başalamasıyla beraber yeniden düşüşe geçti. Hafta içerisinde kaydettiği değer artışları ile 1900 dolar seviyesini aşan ve 1925 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşan Ethereum (ETH), piyasanın güne düşüş ile başlamasının ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi ve 1900 dolar seviyelerinin altına geriledi.

ETH, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5’in üzerinde bir değer kaybı kaydederek 1880 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan ETH’deki değer kaybının yanı sıra işlem hacimlerinde de bir düşüş gerçekleşti. ETH’nin toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre %40’ın üzerinde bir düşüş kaydetti.

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