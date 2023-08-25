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  •   PEPE Coin: Dev Balina Düşüşten Sonra 320 Ethereum ile Alım Gerçekleştirdi

PEPE Coin: Dev Balina Düşüşten Sonra 320 Ethereum ile Alım Gerçekleştirdi

Özet

  • PEPE Meme Coin, son dönemde büyük bir balinanın 320 Ethereum ile 640 milyar PEPE token satın aldığı dikkat çekici bir alım hareketine sahne oldu.
  • Bu balina, önceki alımlarıyla da biliniyor ve PEPE Coin'in değeri üzerinde önemli etkiler yarattı.
  • Aynı dönemde, PEPE Coin fiyatı düşüş yaşadı ve geliştirici cüzdanındaki değişiklikler nedeniyle yatırımcılar arasında güvensizlik arttı. Bu gelişmeler, PEPE Coin piyasasının güncel durumunu yansıtıyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:25
25 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kurbağa temalı meme coin PEPE 0.000001 dolar seviyesinden değerlenirken multisig cüzdanındaki son değişiklikler ve potansiyel geliştirici manipülasyonuna ilişkin endişeler nedeniyle yaklaşık %15 oranında düştükten sonra önemli bir PEPE sahibi 320 Ethereum harcadı 529.000 dolar değerinde 640 milyar PEPE token satın aldı.

Balina Alımlarına Devam Ediyor

On-chain veri analiz platformu Lookonchain tarafından paylaşılan bir X gönderisine göre ayrıca balinanın PEPE’yi ortalama 0,000001163 dolardan satın aldığını ortaya koydu. Önceki işlemlerine devam eden aynı balina, 25 Ağustos’ta bir hamle daha yaptı. Balina, 5 Haziran 2023’te 500 milyar PEPE token’ı elde etmek için 280 Ethereum (507.000 dolar) harcadı. Ayrıca 6 Mayıs’ta balina 164 milyar PEPE token satın almak için 253 Ethereum (481.000 dolar değerinde) yatırdı.

Muhtemelen PEPE’nin önemli bir satıştan sonra düşen fiyatının sunduğu fırsatı değerlendiren bu özel balina hızlı hareket etmiş gibi görünüyor. Meme coin satış faaliyetlerinde bir artış yaşadı ve muhtemelen balinanın harekete geçmesine neden oldu. Kargaşa geliştiriciler tarafından yönetilen bir multisig cüzdanında yapılan ayarlamalar etrafında yoğunlaştı.

PEPE Düşüşünde Neler Yaşandı?

Başlangıçta 10 milyon dolarlık PEPE değeri içeren bu cüzdanda yapılan değişiklikler sonucunda zorunlu işlem imzaları azaltıldı ve sekiz imzadan beşinin gerekliliğini sadece ikiye indiren bu değişiklik hemen şüphe uyandırdı. Bir projenin kritik mali yapısında yapılan değişiklikler doğal olarak geliştiricilerin yatırımcıların fonlarıyla birlikte ortadan kaybolduğu potansiyel bir “rug-pull” endişesine yol açıyor. Bu gelişmelerin ardından bir zamanların popüler meme coin’inin değeri yalnızca son 24 saat içinde %20’den fazla düştü.

Yazının yayınlandığı tarih itibariyle PEPE’nin işlem fiyatı 0,0000009000 dolara gerileyerek 24 saatlik dönemdeki en düşük noktası olan 0,0000008046 doların biraz üzerine çıktı. Aynı dönemde, PEPE’nin işlem hacmi bir önceki güne kıyasla %276,51’lik önemli bir artış yaşadı ve toplamda 283,05 milyon dolara ulaştı. Son 24 saat içinde, PEPE’nin fiyatındaki düşüş önceki 30 gündeki cansız performansına daha da katkıda bulundu. Sonuç olarak meme coin ay boyunca %30’un üzerinde bir düşüşe tanık oldu.

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