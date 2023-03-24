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Peki Niye? 2 Ünlü Analist Israrla Bitcoin ve Kripto Buraya Gidecek Diyor!

2 kıdemli kripto analisti neden sürekli olarak fiyatların düşeceğini söylüyor? Bu tahminlerinin arkasında ne var?
16:08
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Düşüş bekleyen analistler bugünlerde pek gözde değil ve 2022 yılındaki popülerliklerinin yerini başka bir şey aldı. Artık yatırımcıların çoğu onların daha derin dip beklentisiyle dalga geçiyor. Bitcoin fiyatı 15.500 dolar seviyesinden nerdeyse %100 artışla 28.800 dolar bölgesine sıçradı. Peki niye halen bu analistler ısrarla düşüş beklentilerini dillendiriyor?

Düşüş Bekleyen Kripto Analistleri

Tanınmış kripto para yatırımcısı ve trader Capo bir aydan fazla bir süredir aktif olmadıktan sonra, trendin hala düşüş eğiliminde olduğunu ve 16.000 doların altında yeni bir dip göreceğimizi söyledi. Bunun için de ortaya iki gerekçe attı. İlk olarak, altcoinler büyük bir dirençle karşı karşıya. İkincisi, hareket BUSD ve USDC ile manipüle ediliyor. Kripto para piyasasının teknik analizini yaparak ilk iddiayı analiz etmek mümkün olsa da, ikincisini kanıtlayan delillere ihtiyaç var. Bu olmadığı sürece Capo ancak bunu uyduruyor diyebiliriz.

Bitcoin (BTC) hariç tutulduğunda, altcoinlerin kümülatif değeri gerçekten de 605 milyar direnç alanında işlem görüyor. Bu bölgenin birkaç kez üstüne çıkılsa da üstün kapanış görülmedi. Bununla birlikte, günlük RSI düşüş eğilimi trend çizgisinden ayrıldı. Bu genellikle önemli yükseliş eğilimi dönüşlerinden önce gelir. Sonuç olarak, altcoinlerin kümülatif değeri 680 milyar dolarlık direnç alanına doğru yükselmesi mümkündür. Aksi takdirde, 518 milyar dolarlık destek alanına gevşeyebilir.

Her halükarda, geçmişte Bitcoin fiyatının önemli bir direnç alanının üzerine çıktığı ve altcoin piyasa değerinin bir destek seviyesinin (kırmızı simge) altına düştüğü durumlar olmuştur. Bu durum özellikle 2019’daki toparlanma sırasında görüldü. Sonuç olarak, altcoin piyasa değerine bakarak Bitcoin fiyatının düşüş eğiliminde olduğu sonucuna varmak doğru olmayabilir. Yani Capo yakında yanıldığını kabul etmek zorunda kalabilir.

Bitcoin (BTC) CME Boşluğunu Dolduracak

Diğer bir popüler kripto para analisti ise profit8lue isimli kullanıcı ve 10.000-11.000 dolar bölgesinin yeniden test edileceğini çünkü orada doldurulması gereken bir CME boşluğu olduğunu belirtiyor. Bu boşluk, Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) Bitcoin vadeli işlemlerinin Cuma günkü kapanış fiyatı ile bir sonraki Pazartesi günkü açılış fiyatı arasındaki farkı ifade ediyor. Bununla birlikte, 6-13 Mart düşüşünün en son CME boşluğunu (yeşil daire) doldurduğunu belirtmek gerekir. Tweet’teki boşluk, Eylül 2021’den beri var olan çok küçük bir boşluktur.

Bitcoin fiyatı yeniden 16.000 doların altına düşerse bu mümkün olabilir. Ancak Fed’in faiz tavanına yaklaştığı beklentisi ve FTX gibi olumsuzlukların etkisinin ortadan kalkması şimdilik 20.000 dolar altının pek mümkün olmadığını gösteriyor. Öte yandan büyük bir sürpriz kaos tüm bu imkansızlık hikayesini tersine de çevirebilir.

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