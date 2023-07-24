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  •   Pek Bilinmeyen Altcoin’de Çarpıcı Elon Musk Etkisi! Fiyatı Yüzde 2000 Yükseldi!

Pek Bilinmeyen Altcoin’de Çarpıcı Elon Musk Etkisi! Fiyatı Yüzde 2000 Yükseldi!

Özet

  • X isimli pek bilinmeyen bir altcoin, Elon Musk'ın Twitter profil resmini X sembolünün yer aldığı bir resimle değiştirmesiyle uçtu.
  • Söz konusu altcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 2 bin gibi oldukça yüksek oranda yükseldi.
  • X'in NFT pazar yerinin yerel varlığı olarak hizmet ettiği belirtilse de bu pazar yeri şu anda kapalı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:45
24 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

X isimli pek bilinmeyen küçük çaplı bir altcoin, oldukça yüksek bir oranda yükselerek kripto para dünyasının tabiriyle Ay’a giden altcoinler kervanına katıldı. X token’in fiyatı son 24 saat içinde yüzde 2 bin gibi muazzam bir oranda yükseldi. Altcoin‘in fiyatındaki büyük yükseliş, Elon Musk’ın yeniden markalaşma planı kapsamında Twitter’daki profil resmini X sembolüyle değiştirmesinin hemen ardından gerçekleşti.

X Token Yaptığı Yükselişle Dikkat Çekti

X ismini kullanan ve pek bilinmeyen bir altcoin, ABD’li girişimci ünlü milyarder Elon Musk‘ın etkisiyle adeta kanatlanıp uçtu. Kripto veri ve fiyat platformu Coingecko’nun sağladığı verilerine göre X’in fiyatı son 24 saatte yüzde 2 binin üzerinde yükseldi. Altcoin’in fiyatı ayrıca son 7 günde yüzde bin 800’in üzerinde yükseldi. Yazım sırasında 0,000392 dolardan işlem gören X’in son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 142 bin 779 gibi inanması güç bir oranda artışla 133 bin 491 dolara ulaşmış durumda.

Çok zincirli merkeziyetsiz bir NFT pazar yerinin yerel varlığı olarak hizmet eden X’in resmi web sitesi, altcoin’in X topluluğu tarafından sahiplenildiğini ve işletildiğini gösteriyor. Sağlanan diğer bilgiler arasında projenin yönetiminin X DAO tarafından sağlandığını gösteriyor. Öte yandan projenin NFT pazar yeri şu anda kapalı.

Altcoin’in Fiyatındaki Yükselişi Elon Musk Tetiklemiş Olabilir

Altcoin’in fiyatındaki bu yükseliş, Musk’ın Twitter’ı X olarak yeniden markalaştırma konusunda yarattığı heyecanla gerçekleşti gibi duruyor. X.com’un twitter.com’a yönlendirildiğini açıklayan ABD’li girişimci son olarak Twitter‘daki profil resmini X sembolünün yer aldığı bir resimle değiştirdi. Buna paralel olarak Twitter’ın resmi hesabının profil resmi de aynı resimle değiştirildi.

Musk, reklam verenlerin sayısı azaldıkça sosyal medya devini yeni bir yöne götürmek için daha fazlasını yapacağını vurguladı. Kaynaklar, Twitter’ın ağır borç yükü nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu iddia ediyorlar.

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