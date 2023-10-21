  Parasını Altcoin’lerde Tutanlara Şok “Kara Delik” Uyarısı!

Bitcoin‘deki (BTC) büyük 2022 çöküşünü öncesinden haber veren ve en büyük kripto paranın fiyatının o yılın Kasım ayında dibe vuracağını bildiren kripto para analisti DonAlt sürpriz bir çıkış yaptı. Analist, piyasaya Bitcoin’de long (uzun) pozisyon açarak yeniden giriş yaptığını açıkladı. Bir başka kripto para analisti Credible Crypto da Bitcoin’de yükseliş beklediğini açıklarken altcoin’ler için uyardı.

DonAlt: Bitcoin’de Long Pozisyon Açtım

Anonim kripto para analisti DonAlt, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından takipçilerine Bitcoin’de yaklaşık 27 bin dolar seviyesinden long pozisyon açtığını söyledi. Analist, BTC‘nin 24 bin dolar civarına düşmesi halinde beklediği yükselişin geçerliliğini yitireceğini belirtti.

Analistin paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında en büyük kripto parada rekor tazeletecek güçte bir çıkış beklediği görülüyor.

Credible Crypto’dan Altcoin’ler İçin Korkutan Uyarı

Bir başka kripto para analisti Credible Crypto da Bitcoin konusunda yükselişte. Analist, kişisel X hesabından Bitcoin’in hafta başından bu yana yüzde 10’un biraz üzerinde değer kazanmasının ardından yükseliş trendine girildiğini ifade ederek şunları söyledi:

Olabildiğince basit tutacağım: 26 bin 800 doların son dürtümüzün kaynağı olması gibi, 28 bin 600 dolar da şu anki dürtümüzün kaynağı. Bunun üzerinde, HIZLI bir şekilde ÇOK daha yükseğe çıktık. Fiyat 28 bin 600 doların altına düşecek olursa belirttiğim yükseliş trendi kırılması geçersiz olacak ve geri çekilme olacaktır. O zaman işler tersine dönebilir.

Bitcoin’de yükseliş bekleyen Credible Crypto’ya göre kısa vadede altcoin piyasasına likidite akışı olmayacak. Analist bunun yerine altcoin piyasasındaki likiditenin en büyük kripto paraya akmasını bekliyor: