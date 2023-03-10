Kripto para piyasası Amerika'dan gelen ekonomik veriler ve Huobi borsasında yaşanan fiyaskonun ardından yara aldı. Bu altcoin'de ise oranlar arttı.

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Henüz 2020 yılında yaratılmış olsa da, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan merkezi olmayan bir kripto para olan Shiba Inu, akılda kalıcı köpek temalı kripto para ve düşük işlem ücretleri nedeniyle şimdiden önemli bir takipçi kitlesi kazandı. Aslında Shiba Inu en büyük ikinci meme coin’i durumunda ve SHIB ordusu olarak bilinen hevesli bir topluluğa sahiptir.

Shiba Inu ekosistemindeki en önemli gelişmelerden biri yakım işlemidir. Bunun temel amacı dolaşımdaki coin arzını sınırlamak, talebi arttırmak ve token fiyatında bir artışı yaratmak olarak biliniyor.

Shiba Inu: Yakımlarda Kilometre Taşı

Perşembe günü 48 işlemde milyarlarca SHIB token’ı ölü cüzdanlara aktarıldı. Sonuç olarak, kriptonun 24 saatlik yakım oranı neredeyse %30.000 seviyesine fırladı.

Perşembe sabahından bu yana toplam 2 milyar SHIB token’ı yakılarak SHIB Ordusu için kayda değer bir başarı elde edildi.

Dolaşımdaki yaklaşık 590 trilyon SHIB ile ekosistemin genel amacı, arzı azaltmak ve SHIB token’larına olan talebi artırmak olarak biliniyor. Bu yaratılan arzı azaltma işlemi nihayetinde fiyat artışını zorlayarak SHIB token’ını yatırımcılar için daha değerli hale getirmekte.

Bununla birlikte, yakım oranındaki artış meme coin’in fiyatını yükseltmedi. Bu yazının yazıldığı sırada SHIB, son yedi günde %11,00 düşüşle 0,000099 dolardan işlem görüyordu.

Kripto piyasası takipçisi Coinmarketcap’in verilerine göre SHIB, son 30 günde fiyatının %30’unu kaybetti ve iki haftalık rakamına göre %7 artış gösterdi.

Verilere göre, son 24 saat içinde meme coin, daha geniş kripto piyasasını çevreleyen olumsuzluğun bir sonucu olarak değerinin yaklaşık %9’unu kaybetti.

Shibarium Beta Lansmanı Bu Hafta

Bu arada, SHIB ekosistemi için hızlı katman-2 yükseltmesi olan Shibarium başlıyor.

Perşembe günü, Shiba Inu geliştirme ekibi bir beta test ağının veya gerçek dünyadaki işleyişi taklit eden bir blok zincirinin bu hafta yayına girmesinin planlandığını duyurdu. Kullanıcılara Beta sürümüne nasıl erişecekleri konusunda daha fazla bilgi için gözlerini dört açmaları tavsiye edildi.

Binlerce SHIB geliştiricisi ve destekçisi Shibarium protokolüne desteklerini göstermişti. SHIB token’larına olan ilgi arttıkça, satın alınan coin sayısının da aynı şekilde artması beklenmekte. Shiba Inu topluluğunun üyeleri şu anda yaklaşan ağ genişlemesi konusunda hevesli.

Dogecoin katili sadece meme coin statüsünden memnun olmak yerine daha ciddi bir proje haline gelmeye çalışırken, lansman Shiba’nın temellerini önemli ölçüde güçlendirebilir.