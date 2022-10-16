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Geçtiğimiz hafta son derece yoğun geçti ve Bitcoin fiyatının aşırı volatilite ile dalgalandığını gördük. Önümüzdeki hafta da birçok önemli gelişme var. Kripto para yatırımcıları ani fiyat dalgalanmaları görebilir. Özellikle temel taraftaki gelişmeleri takip ederek ayı piyasalarında kazançlı çıkabilirsiniz. Kritik gelişmelerin fiyata bu dönemlerde çok büyük etkisi oluyor.

Kripto Para Devleri

Endüstrinin devleri ve geleneksel finansın önde gelen şirketleri bir araya gelecek. Geçen hafta Kolombiya’da düzenlenen yıllık Devcon’un ardından, kripto konferans sezonu iyice açıldı. Pazartesi ve salı günleri Londra’da gerçekleşecek olan Dijital Varlık Zirvesi ile önümüzdeki haftanın ilk günleri yoğun geçecek. Bu etkinlikte Aave‘nin kurucusu Stani Kulechov, Kaiko CEO’su Ambre Soubiran ve Coinshares CEO’su Jean-Marie Mognetti gibi isimlerin panel ve konuşmaları yer alacak. HSBC, BNP Paribas, Morgan Stanley ve London Stock Exchange Group gibi devlerin de temsilcileri konuşacak.

Yarın başlayacak bu etkinlikte yapılacak açıklamalar altcoinlerin fiyatını etkileyebilir. Özellikle geleneksel finans devlerinin temsilcileri tarafından söylenecek şeyler manşette yer edinecektir. Kripto paralara odaklanan trilyon dolarlık finans devleri artık bu alanda daha cesur açıklamalar yapabiliyor.

Kripto Para Önemli Gelişmeler

Enflasyon verisi son derece önemli ancak küresel finansın güncel durumunu bize anlatacak daha az dikkat çeken bazı veriler de var. Örneğin dev şirketlerin kazanç raporları. Önceki çeyrek verilerinde bu rakamlar direkt olarak kripto paralara etki etmişti. Önümüzdeki hafta birkaç önemli şirketin kazanç raporlarını göreceğiz. Özellikle Tesla’nın verileri DOGE fiyatında hareketlenmelere neden olabilir.

Bank Of America Kazanç Raporu (Pazartesi)

Goldman Sachs ve Netflix Kazanç Raporu (Salı)

Tesla ve Nasdaq Kazanç Raporu (Çarşamba)

Bunun dışında iki büyük gelişme daha var. İlki Euro bölgesinin enflasyonudur. Dolar endeksini hareketlendirebilecek bu veri kripto para fiyatına dolaylı etki edebilir.

Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti %10) Çarşamba 12:00

Fed Ekonomik Koşullar Raporu Çarşamba 21:00

ABD işsizlik haklarından yararlanma (Beklenti 232.000) Perşembe 15:30

Türk vatandaşları özelinde önemli bir gelişme ise TCMB’nin faiz kararıdır. Doların TL karşısındaki hareketini etkileyebilecek bu gelişme ise Perşembe saat 14:00’da yaşanacak.