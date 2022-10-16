Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Önümüzdeki Haftaya Dikkat! Kripto Paralar İçin 9 Önemli Gelişme!

Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki hafta neler bekliyor? En az 9 önemli gelişme var.
20:45
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta son derece yoğun geçti ve Bitcoin fiyatının aşırı volatilite ile dalgalandığını gördük. Önümüzdeki hafta da birçok önemli gelişme var. Kripto para yatırımcıları ani fiyat dalgalanmaları görebilir. Özellikle temel taraftaki gelişmeleri takip ederek ayı piyasalarında kazançlı çıkabilirsiniz. Kritik gelişmelerin fiyata bu dönemlerde çok büyük etkisi oluyor.

Kripto Para Devleri

Endüstrinin devleri ve geleneksel finansın önde gelen şirketleri bir araya gelecek. Geçen hafta Kolombiya’da düzenlenen yıllık Devcon’un ardından, kripto konferans sezonu iyice açıldı. Pazartesi ve salı günleri Londra’da gerçekleşecek olan Dijital Varlık Zirvesi ile önümüzdeki haftanın ilk günleri yoğun geçecek. Bu etkinlikte Aave‘nin kurucusu Stani Kulechov, Kaiko CEO’su Ambre Soubiran ve Coinshares CEO’su Jean-Marie Mognetti gibi isimlerin panel ve konuşmaları yer alacak. HSBC, BNP Paribas, Morgan Stanley ve London Stock Exchange Group gibi devlerin de temsilcileri konuşacak.

Yarın başlayacak bu etkinlikte yapılacak açıklamalar altcoinlerin fiyatını etkileyebilir. Özellikle geleneksel finans devlerinin temsilcileri tarafından söylenecek şeyler manşette yer edinecektir. Kripto paralara odaklanan trilyon dolarlık finans devleri artık bu alanda daha cesur açıklamalar yapabiliyor.

Kripto Para Önemli Gelişmeler

Enflasyon verisi son derece önemli ancak küresel finansın güncel durumunu bize anlatacak daha az dikkat çeken bazı veriler de var. Örneğin dev şirketlerin kazanç raporları. Önceki çeyrek verilerinde bu rakamlar direkt olarak kripto paralara etki etmişti. Önümüzdeki hafta birkaç önemli şirketin kazanç raporlarını göreceğiz. Özellikle Tesla’nın verileri DOGE fiyatında hareketlenmelere neden olabilir.

  • Bank Of America Kazanç Raporu (Pazartesi)
  • Goldman Sachs ve Netflix Kazanç Raporu (Salı)
  • Tesla ve Nasdaq Kazanç Raporu (Çarşamba)

Bunun dışında iki büyük gelişme daha var. İlki Euro bölgesinin enflasyonudur. Dolar endeksini hareketlendirebilecek bu veri kripto para fiyatına dolaylı etki edebilir.

  • Euro Bölgesi Enflasyon (Beklenti %10) Çarşamba 12:00
  • Fed Ekonomik Koşullar Raporu Çarşamba 21:00
  • ABD işsizlik haklarından yararlanma (Beklenti 232.000) Perşembe 15:30

Türk vatandaşları özelinde önemli bir gelişme ise TCMB’nin faiz kararıdır. Doların TL karşısındaki hareketini etkileyebilecek bu gelişme ise Perşembe saat 14:00’da yaşanacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Balinalar Bu Altcoinde Devasa Satışlar Yapıyor! 4,2 Milyar Dolar!
Balinalar Bu Altcoinde Devasa Satışlar Yapıyor! 4,2 Milyar Dolar!
Popüler Altcoini Eleştirdi! 130 Milyar Dolarlık Şirketin Raporu!
Popüler Altcoini Eleştirdi! 130 Milyar Dolarlık Şirketin Raporu!
Yatırım Efsanesi Bir Kez Daha Uyardı: Altın, Gümüş ve Bitcoin Servetinizi Korur Ama…
Yatırım Efsanesi Bir Kez Daha Uyardı: Altın, Gümüş ve Bitcoin Servetinizi Korur Ama…
Biri Token’ını Piyasa Sürdü, Diğerinin ki Bekleniyor: Bu 2 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!
Biri Token’ını Piyasa Sürdü, Diğerinin ki Bekleniyor: Bu 2 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!
Dev Kripto Para Borsasının CEO’sundan Dikkat Çeken Karar: Hisselerinin Yüzde 2’sini Satacak
Dev Kripto Para Borsasının CEO’sundan Dikkat Çeken Karar: Hisselerinin Yüzde 2’sini Satacak
3 Milyar Dolar Neden Buhar Oldu! 2022 Kripto İçin Lanetli Mi?
3 Milyar Dolar Neden Buhar Oldu! 2022 Kripto İçin Lanetli Mi?
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta Yaşananlar! Haftanın Özeti!
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta Yaşananlar! Haftanın Özeti!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Karar Verildi! Popüler NFT Pazar Yerinden Telif Ücreti Müjdesi!
Alınan NFT’nin Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
NFT Dünyasında Bir Rekor! Hangi Proje 7 Dakikada Tükendi?
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022