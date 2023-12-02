Önümüzdeki Hafta Kaçırmamanız Gereken 4 Altcoin

Kripto para dünyasında iki önemli analist önümüzdeki hafta kaçırılmaması gereken dört altcoin ile ilgili olarak değerlendirmeler yaptı. Analistlere göre bu altcoin’ler bir boğa sezonunda etkili yükselişler gerçekleştirme potansiyeline sahip. Diğer taraftan long pozisyon alacaklar için de önemli tavsiyelerin olması dikkat çekti.

Altcoin DYDX Token Açılımı Sonrası Nasıl Hareket Edebilir?

Analist The Flow Horse altcoin DYDX için stratejik bir hamle yapıldığını vurgulayarak destek/direnç (S/R) dönüşünden yararlanıldığını ifade ediyor. Kilit açma döneminin sona ermesi, piyasanın bu seviyelerde kabul görmesiyle karşılandı ve mevcut fiyat aralığına yönelik olumlu bir duyguya işaret etti.

Analiste göre bunun anlamı, DYDX için potansiyel bir yukarı yönlü geri dönüş olup, kilit açma döneminin tamamlanmasının ardından değerde ve olumlu piyasa dinamiklerinde bir artış beklentisine işaret etmekte.

Altcoin Chainlink İçin Strateji Ne Olmalı?

Analist The Flow Horse’a göre Chainlink (LINK) için strateji K.I.S.S. olmalı. Bu yaklaşım, alım satım kararlarında sadeliğin korunmasını içeriyor. Chainlink şu anda yaklaşık iki yıl süren bir aralık kırılmasının ardından ilk düzeltici konsolidasyonunu geçiriyor. Analiste göre şimdi bir kez daha kırılma belirtileri gösteriyor.

Tüm sistemlerin olumlu koşullara işaret etmesiyle birlikte, yukarı yönlü hareketin ikinci ayağının başlaması için sahne hazır görünüyor. The Flow Horse’a göre bu da mevcut piyasa senaryosunda Chainlink için yükseliş görünümüne işaret ediyor.

ORDI İçin Long Pozisyonu Alma Tavsiyesi

Analist The Flow Horse’un ORDI analizi, hem teknik hem de davranışsal açıdan cazip bir long pozisyon önermekte. Temel değer/piyasa değeri (FDV/MKT) oranının 1:1 seviyesinde olması, sağlam bir değerlemeye işaret ederken, bu durum düşüş için artık bir yolun olmadığına işaret etmekte. Ayrıca, 21 milyon adetlik arz da yatırımın cazibesini artırmakta.

Grafik analizi, tüm kilit seviyelerin başarılı bir şekilde geri alındığını gösteriyor ve bu da satış yapanların erken çıkmış ve yanlış bir karar vermiş olabileceğini ima ediyor. Genel olarak, teknik ve davranışsal göstergeler ORDI‘de long bir pozisyon için güçlü bir durum sunmak üzere bir araya geliyor.

ARB Kilit Direnci Kırdı

Analist Mags’e göre altcoin ARB, aşağı eğimli trend çizgisi direncini aşarak önemli bir kırılma gerçekleştirdi ve ardından bu seviye yeni bir destek olarak teyit edildi. Bu teknik gelişme analist tarafından olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor ve yakın gelecekte yukarı yönlü devam etme potansiyeline işaret ediyor.

Beklenti, yükseliş eğiliminin devam etmesi ve yaklaşan boğa koşusunda tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşılması yönünde. Trend çizgisi desteğinin kırılması ve teyit edilmesi, Arbitrum için iyimser bir görünüme katkıda bulunarak daha fazla fiyat artışı için elverişli koşullara işaret ediyor.