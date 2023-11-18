  Öngörülerinin Gerçekleşmesiyle Tanınan Analist Son Noktayı Koydu! Bu 3 Altcoin Patlayıcı Ralliler Yapacak!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Bluntz, izleme listesinde bulunan altcoin’ler için yükseliş beklediğini açıkladı. Analistin radarında en büyük memecoin Dogecoin (DOGE), likit stake çözümü Lido DAO (LDO) ve akıllı sözleşme protokolü Solana (SOL) bulunuyor. İşte analistin altcoin’ler için söyledikleri.

LDO’nun Yüzde 200’ün Üzerinde Büyük Bir Çıkış Yapmasını Bekliyor

Bluntz takma adıyla kripto para analisti, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından likit stake çözümü Lido DAO‘nun yerel varlığı LDO’nun flaş bir çıkış yapacağını ve mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 230’luk bir artışla rekor seviye olan 7,30 doları tekrar ziyaret edeceğini söyledi.

Analist, LDO üzerindeki yükseliş momentumunun bir göstergesi olarak altcoin’in birden fazla direnç seviyesini destek seviyesine çevirmeyi başardığını belirterek “Sadece işaretlenmeden ve önceki yüksek seviyeleri toz içinde bırakıp geçmeden önce oldukça fazla sayıda direnci desteğe dönüştürerek yeniden test etti” dedi.

Solana ve Dogecoin İçin Güçlü Ralli Yorumu

LDO’nun ardından Solana ve Dogecoin’e bakan analist Bluntz, ilk olarak akıllı sözleşme protokolü Solana’yı yorumladı. Analist altcoin’in dün derin bir düzeltme hareketi yaptıktan sonra yıllık zaman diliminde yeni bir zirve seviyeyi görmek için hazırlanıyor olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

SOL’da son 48 saatte yaşanan tasfiyeler, tüm yükseliş boyunca yaşanan düşüşlerden daha büyük oldu. Her ihtimale karşı spot olarak alım yaptım. Şimdilik kaldıraçlı işlemim yok.

Analistin grafiğine bakıldığında SOL‘un fiyatının yaklaşık 76 dolara kadar yükselmesini beklediği görülüyor.

Son olarak Dogecoin‘e bakan Bluntz, en büyük memecoin’in bir haftalık konsolidasyon aralığından çıktığını ve büyük bir yükseliş için hazır gibi göründüğünü söyledi. Analist beklentisini açıklarken “Bu aralık kırılmalarının tüm hafta boyunca her türden altcoin’de büyük hareketlere yol açtığını gördüm.” dedi.

Bluntz’un DOGE‘nin 0,13 dolar seviyesine varan bir ralli yapmasını beklediği görülüyor. En büyük memecoin bu yazının hazırlandığı sırada 0,084 dolar seviyesinde bulunuyor.