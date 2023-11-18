f Öngörülerinin Gerçekleşmesiyle Tanınan Analist Son Noktayı Koydu! Bu 3 Altcoin Patlayıcı Ralliler Yapacak! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Öngörülerinin Gerçekleşmesiyle Tanınan Analist Son Noktayı Koydu! Bu 3 Altcoin Patlayıcı Ralliler Yapacak!

Öngörülerinin Gerçekleşmesiyle Tanınan Analist Son Noktayı Koydu! Bu 3 Altcoin Patlayıcı Ralliler Yapacak!

Özet

  • Kripto analisti Bluntz, Lido DAO'nun (LDO) yüzde 200'ün üzerinde bir çıkış yapmasını beklediğini açıkladı.
  • Analist ayrıca popüler altcoin Solana'nın (SOL) yeni bir zirve görmeye hazırlandığı öngörüsünde bulundu.
  • Dahası Bluntz, Dogecoin'in (DOGE) konsolidasyon aralığından çıkarak önemli bir yükselişe geçmesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:02
18 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Bluntz, izleme listesinde bulunan altcoin’ler için yükseliş beklediğini açıkladı. Analistin radarında en büyük memecoin Dogecoin (DOGE), likit stake çözümü Lido DAO (LDO) ve akıllı sözleşme protokolü Solana (SOL) bulunuyor. İşte analistin altcoin’ler için söyledikleri.

LDO’nun Yüzde 200’ün Üzerinde Büyük Bir Çıkış Yapmasını Bekliyor

Bluntz takma adıyla kripto para analisti, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından likit stake çözümü Lido DAO‘nun yerel varlığı LDO’nun flaş bir çıkış yapacağını ve mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 230’luk bir artışla rekor seviye olan 7,30 doları tekrar ziyaret edeceğini söyledi.

Analist, LDO üzerindeki yükseliş momentumunun bir göstergesi olarak altcoin’in birden fazla direnç seviyesini destek seviyesine çevirmeyi başardığını belirterek “Sadece işaretlenmeden ve önceki yüksek seviyeleri toz içinde bırakıp geçmeden önce oldukça fazla sayıda direnci desteğe dönüştürerek yeniden test etti” dedi.

Solana ve Dogecoin İçin Güçlü Ralli Yorumu

LDO’nun ardından Solana ve Dogecoin’e bakan analist Bluntz, ilk olarak akıllı sözleşme protokolü Solana’yı yorumladı. Analist altcoin’in dün derin bir düzeltme hareketi yaptıktan sonra yıllık zaman diliminde yeni bir zirve seviyeyi görmek için hazırlanıyor olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

SOL’da son 48 saatte yaşanan tasfiyeler, tüm yükseliş boyunca yaşanan düşüşlerden daha büyük oldu. Her ihtimale karşı spot olarak alım yaptım. Şimdilik kaldıraçlı işlemim yok.

Analistin grafiğine bakıldığında SOL‘un fiyatının yaklaşık 76 dolara kadar yükselmesini beklediği görülüyor.

Son olarak Dogecoin‘e bakan Bluntz, en büyük memecoin’in bir haftalık konsolidasyon aralığından çıktığını ve büyük bir yükseliş için hazır gibi göründüğünü söyledi. Analist beklentisini açıklarken “Bu aralık kırılmalarının tüm hafta boyunca her türden altcoin’de büyük hareketlere yol açtığını gördüm.” dedi.

Bluntz’un DOGE‘nin 0,13 dolar seviyesine varan bir ralli yapmasını beklediği görülüyor. En büyük memecoin bu yazının hazırlandığı sırada 0,084 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Yüzde 660 Arttı! Bu 3 Altcoin Dipten Döndü
Yüzde 660 Arttı! Bu 3 Altcoin Dipten Döndü
WLD Coin Neden Yükseliyor? Güncel Fiyat Tahminleri
WLD Coin Neden Yükseliyor? Güncel Fiyat Tahminleri
ChatGPT Ethereum’un Yerini Alacak Altcoin’leri Açıkladı ve Liste Şaşırtmadı! Bakın 3 Ethereum Katili Altcoin Hangileri!
ChatGPT Ethereum’un Yerini Alacak Altcoin’leri Açıkladı ve Liste Şaşırtmadı! Bakın 3 Ethereum Katili Altcoin Hangileri!
Özellikle Bu 2 Altcoin’e Dikkat! Kripto Paraların Her Adımını Bilen Analistten Korkunç Tahmin!
Özellikle Bu 2 Altcoin’e Dikkat! Kripto Paraların Her Adımını Bilen Analistten Korkunç Tahmin!
LUNC Yatırımcıları Bayram Edecek! Kritik Onay Yüzde 93’lük Oyla Verildi! Şimdi Ne Olacak?
LUNC Yatırımcıları Bayram Edecek! Kritik Onay Yüzde 93’lük Oyla Verildi! Şimdi Ne Olacak?
Uzmandan Yüzde 1800 Yapan Bu Altcoin ve Celestia İçin Çılgın Tahmin: Muazzam Potansiyele Sahipler!
Uzmandan Yüzde 1800 Yapan Bu Altcoin ve Celestia İçin Çılgın Tahmin: Muazzam Potansiyele Sahipler!
Sessizlik Bozuldu! Shiba Inu Merkezli Token’da Listeleme Sevinci! Altcoin’in Fiyatı Yükselecek Mi?
Sessizlik Bozuldu! Shiba Inu Merkezli Token’da Listeleme Sevinci! Altcoin’in Fiyatı Yükselecek Mi?
PAXGold (PAXG) Satın Al
PAXGold (PAXG) Satın Al
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023