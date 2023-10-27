  Öngörüleri Çıkan Analistten Nokta Yorum! Bitcoin’de 3x, Bu Altcoin’de 7x Bekliyor!

Kripto para odaklı YouTube kanalı Coin Bureau‘nun sunucusu ve kripto para analisti Guy Turner, Bitcoin‘in (BTC) azalan getiri yasasından muaf olmadığı konusunda uyararak bir sonraki boğa piyasası sırasında en büyük kripto paranın ulaşabileceği zirve noktasını öngördü. Analist ayrıca altcoin kralı Ethereum (ETH) için de bir sonraki zirve noktasını işaretledi.

Bitcoin’de Bir Sonraki Zirveyi İşaretledi: 120 Bin Dolar

Turner, en büyük kripto paranın tarihsel kazançlarına dayanarak, Bitcoin‘in bir sonraki boğa piyasası sırasında mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 250 oranında yükselebileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

Tarihsel kazançları ölçmenin pek çok yolu var. Bizim yapmaktan hoşlandığımız yöntem ise tüm döngü için bir önceki destek ve direnç bölgesine bakmak ve bunu en son zirveyle karşılaştırmaya dayanıyor. BTC’nin için bu destek ve direnç bölgesi ilk döngü sırasında bin dolar civarındaydı. BTC’nin 2017’deki zirvesi 20 bin civarındaydı, yani 20x kazanç getirdi. İkinci döngüde BTC’nin kilit destek ve direnç bölgesi 10 bin dolar civarındaydı. BTC’nin 2021’deki zirvesi 70 bin dolardı, yani 7x kazanç getirdi. Bu, BTC’nin zaman içinde azalan getiriye sahip olduğunu gösteriyor ki bu, olgunlaştıkça her varlığın başına gelen şeyin bu olduğu düşünüldüğünde mantıklı. Bu önermeyi kabule decek olursak BTC‘nin mevcut kilit bölgesi ile bir sonraki zirvesi arasında yaklaşık 3x kazanç getirmesi gerekiyor.

Analist, Bitcoin’in geleceğine yönelik yaptığı değerlendirmede “Anladığımız kadarıyla şu anda BTC’nin kilit bölgesi bu döngü için 40 bin dolar civarında. Bu seviye bir sonraki blok ödülü yarılanmasından sonra BTC madenciliği yapmanın maliyetinin kabaca 40 bin dolar olduğu düşünüldüğünde özellikle mantıklı. Yani hızlı bir matematik yapıldığında en büyük kripto para için bir sonraki zirve noktası yaklaşık 120 bin dolar olacak.” eklemesini yaptı.

Altcoin Kralı Ethereum’da 7x’lik Kazanç Öngörüsü

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a bakan Turner, piyasa değerine göre en büyük altcoin’in bir sonraki boğa piyasasında mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 726 oranında yükselmesini öngördü. Analist bu öngörüsünü şu sözlerle detaylandırdı: