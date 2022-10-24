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Öngörüleri Çıkabilen Analist Merak Edilen Listesini Paylaştı: Bu 6 Altcoin’den Biriktirin

Tecrübeli kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, merak edilen altcoin listesini paylaştı. İşte analistin işaret ettiği altcoin'ler...
13:40
24 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, merak edilen altcoin listesini paylaştı. Analist, Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen 6 altcoin’den biriktirmeyi planladığını söyleyerek yatırımcılarını bu altcoin’lere yönlendirdi.

Analistin Listesindeki 6 Altcoin

Kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, 636 binden fazla Twitter takipçisine, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink’in yerel varlığı LINK‘in yanı sıra, değiştirilemez token (NFT) pazar yeri XCAD Network’ün yerel varlığı XCAD ve geliştiricilerin Ethereum ile tamamen uyumlu merkeziyetsiz zincirler oluşturmasına ve sağlamasına imkan vermek için tasarlanmış bir Blockchain ağı olan Skale’nin yerel varlığı SKL‘yi biriktirmek istediğini söyledi. Van de Poppe, diğer Ethereum rakiplerinden Near Protocol (NEAR), Elrond (EGLD) ve Concordium‘u (CCD) da biriktirmeyi olanladığını açıkladı.

Özellikle CCD‘yi analiz eden Van de Poppe, kurumsal sınıf Blockchain’in hedef pazarının ötesine geçtiğinin altını çizdi ve bunun büyüme için büyük fırsatlar sunabileceğini belirterek şunları söyledi:

Concordium ilk olarak işletmeleri hedeflemiş olsa da, şu anda DeFi (merkeziyetsiz finans), oyun ve metaverse dahil olmak üzere sektörler genelinde birçok proje ve kullanıcıyı kendine çekmeyi hedefliyor.

Quant (QNT) için Kritik Seviyeyi İşaretledi

Kripto para analisti, ayrıca olası işlemler için birlikte çalışabilir Blockchain teknolojisi Quant‘ı (QNT) da değerlendirdi. Van de Poppe’ye göre, Quant şu anda bir düzeltme dönemi içerisinde ve altcoin’in 178 dolar civarındaki direnci desteğe dönüştürmesi durumunda durum hızla tersine dönebilir:

QNT‘de belirli zaman diliminde bir düşüş trendi içindeyiz. Bu düşüş trendini kırmak oldukça önemli ve bu 176-178 dolardaki direnç bölgesinin yeniden kazanılmasıyla gerçekleşebilir. Bu alanı desteğe çevirecek olursa muhtemelen fiyatın 191,6 dolar seviyesini tekrar test ettiği görülecek. Geçici aşağı yönlü ivmeyi sürecek olursa 158,8 dolar seviyesini test etmesi ihtimal dahilinde.

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