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Önemli Rapor! Ne SHIB Ne Ethereum! Bu Altcoin’de Veriler Yürekleri Hoplattı!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kaplumbağa adımları ile yollarına devam ederken, popüler metaverse tabanlı altcoin'de veriler heyecan yarattı. 
17:00
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kaplumbağa adımları ile yollarına devam ederken, popüler metaverse tabanlı altcoin’de veriler heyecan yarattı.

Apecoin (APE): Yatırımcı Sayısı Giderek Artıyor!

Önde gelen bir kripto analiz platformu olan Messari, yakın tarihli bir raporunda, artan sayıda yeni kullanıcının ApeCoin’e akın ettiğini kabul etti. NFT koleksiyonlarının artan popülaritesi ile ApeCoin sonunda kripto para sektöründe yeni başarılara imza atabileceğinin sinyallerini verdi. Aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, ApeCoin yatırımı sayısı üçüncü çeyrekte büyük ölçüde arttı. Bunun nedeni, ApeCoin’in artan sayıdaki işbirlikleri ve ortaklıkları olabilir. APE sahiplerindeki büyümeyle birlikte Apecoin’in potansiyeli de önem kazandı APE’in cüzdanlar arasında aktarılma sıklığı dikkat çekiyor. Kurumsa yatırımcı da APE’e ilgi göstermeye başladı. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, son birkaç gün içinde en büyük adresler tarafından tutulan arzda bir artış oldu. Ancak, ApeCoin için günlük aktif adresler son birkaç aydan beri değişken kaldı.

BAYC ve MAYC gibi ApeCoin ile ilişkili NFT‘ler düşüş kaydetti. Geçen hafta, BAYC NFT koleksiyonunun taban fiyatı %4,23 değer kaybederken, satıcı sayısı %38,59 arttı. Ancak, MAYC az miktarda büyüme kaydetti. Aşağıda verilen görselden MAYC satışlarının geçtiğimiz haftalarda arttığı görülmektedir. Satış adedi %30,08 artarken, likidite de aynı oranda arttı. Bununla birlikte, ApeCoin ile ilişkili bazı NFT’lerin artan popülaritesine rağmen, son birkaç gün içinde işlem sayısı keskin bir şekilde düştü.

İşlem Hacmi, Fırladı!

ApeCoin’in işlem sayısının aksine, hacmi büyümeye devam etti. 7 Ekim’den bu yana, ApeCoin hacmi,  93.33 milyondan 367.76 milyona katlanarak büyüdü. APE, Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) metriğinde de bir artışa tanık oldu. Bu, gelecekte bir miktar satış baskısına işaret edebilir. CoinMarketCap’e göre,  ApeCoin an itibariyle 4.62 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde % 4 değer kaybetti.

APE’in volatilitesi geçen hafta %23 arttı ve bu da yatırımcıların ApeCoin satın almasının riskli olacağını gösteriyor. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırımlarından ve niceliksel sıkıştırma politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Küresel ekonomideki beirsizlik devam ederken, analistler Bitcoin’deki düşüşün sürebileceğini iddia ediyor.

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