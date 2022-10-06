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Forbes Global 2000’e göre dünyanın en büyük şirketi ve yönetimi altında 1,9 trilyon dolarlık mal varlığı bulunuyor. Citigroup’dan bahsediyoruz. Ünlü Rockefeller ailesinin Rothschildlerin yardımı ile kurduğu şirketin risk sermayesi kolu önemli bir adıma imza attı. Hong Kong merkezli bir dijital varlık yönetimi firmasının tohum yatırım sürecine katıldı.

Kripto Para Kurumsal Yatırım

Citi Ventures, HSBC Holdings’de eski bir trader ve Meta Platforms Inc.’de eski bir yönetici tarafından ortaklaşa kurulan “xalts” isimli dijital varlık şirketine yatırım yaptı. Citi Ventures, yatırım yaptığı tutarı açıklamadı. Polygon’un kurucu ortağı Sandeep Nailwal ve diğer hedge fon yöneticileri de yatırımcılar arasında yer alıyordu. Xalts, kripto para fiyatlarındaki bu yılki düşüşün ardından bile dijital varlık ekosistemine kurumsal katılımın arttığını gösteriyor.

Peki Xalts neler yapıyor? Firma, küresel borsalarda listelenen yatırım fonları ve ETF’ler de dahil olmak üzere dijital varlıklarla bağlantılı çoklu fon ürünlerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Özellikle kripto para borsaları aracılığıyla bu sektöre yatırım yapmaktan çekinen nitelikli yatırımcılar için bu platform iyi bir alternatif olabilir.

Xalts Nedir?

HSBC ve Meta şirketlerinden ayrılan iki önemli ismi kurduğu bu şirket Citi Ventures gibi bir devden aldığı yatırımla ciddiyetini daha şimdiden ispat etti. Henüz tohum yatırım aşamasında gördüğü bu destek Xalts ismini önümüzdeki yıllarda da duyabileceğimiz anlamına geliyor. Dev finans şirketlerinin yanı sıra bu tarz yeni girişimler de kripto paralara daha güvenli yatırım yapmak isteyen kurumsal yatırımcıları hedefliyor.

Citi Ventures‘ın genel müdürü Luis Valdich bir röportajda şunları söyledi;

“Dünya çok değişti, biliyorsunuz makro ortamlarda ve bunun sonucunda piyasalar acı çekiyor. Açıkçası sermayeyi nereye ve nasıl dağıtacağımız konusunda çok ihtiyatlıyız, ancak yalnızca dijital varlıkların dışında değil, aynı zamanda burada kalacağına inandığımız dijital varlık alanında da birçok fırsatı aktif olarak değerlendireceğiz”.

Xalts şirketinin kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Ashutosh Goel, bir röportajda firmasının Dubai, Singapur ve Yeni Delhi dahil olmak üzere birden fazla yere genişlediğini söyledi. Eski Meta Asia yöneticisi Supreet Kaur, diğer kurucu ortaktır.