Herkesin yakından takip ettiği altcoin için fiyatın önce hızlı artışı ve ardından gelen keskin düşüşü yeni bir alım fırsatı olabilir mi?

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MATIC Kasım ayı başında bir hafta içinde 0,88 dolardan 1,26 dolara yükseldi ve yaklaşık %50’lik bir kazanç elde etti. Bu rallinin zirvesinden dört gün sonra MATIC %41’lik bir düşüşle 0,76 dolara geriledi. Yüksek zaman dilimi yatırımcıları bu tür bir dalgalanmayı kârlı bir şekilde sonlandırmış olabilir mi?

Daha düşük zaman diliminde trade yapanlar, son keskin fiyat hareketleri nedeniyle muhtemelen neşeli olabilir. Bitcoin’in 16200 dolarlık desteğin altına düşmesiyle birlikte, tüm piyasanın aşağı doğru bir hareket gerçekleştirebileceği ortaya çıktı. Bu arka planda MATIC için bir satın alma fırsatı sunmuş olabilir. Peki alıcılar önümüzdeki haftalarda yerlerini koruyabilir mi?

Boğalar Ve Ayılar 0,79 Dolar Seviyesinde Savaşıyor

MATIC Temmuz ortasından bu yana 1,03 dolar ile 0,72 dolar arasında bir aralıkta (sarı) işlem görüyor. Erken dönemdeki keskin kırılma iki hafta önce hızla tersine döndü. O dönemde teknik göstergeler boğalar lehine eğilmişti. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine girerken Chaikin para akışı (CMF) ve birikim/dağıtım (A/D) göstergesinde de iyi bir yükseliş görüldü. Ancak, tüm bunlar son birkaç gün içinde düşüşe geçti. CMF ve A/D gerilerken, RSI aşağı yönlü ivme göstermek için direnç olarak nötr 50’yi yeniden test etti.

21 Eylül’de günlük işlem seansı yükseliş emri oluşturdu. Bu emir 0,74 dolar gibi önemli bir seviyeye yakındı ve Eylül sonundaki fiyat hareketi yükseliş piyasası yapısının geliştiğini gösterdi. Bu emir bloğu camgöbeğinde vurgulandı ve o zamandan beri iki kez test edildi. Her iki seferde de güçlü bir yükseliş tepkisi görüldü. Boğalar böyle bir performans daha sergileyebilir mi, yoksa sonunda yenik mi düşecekler?

0,74 dolar – 0,76 dolar bölgesinin tekrar ziyaret edilmesi muhtemelen bir alım fırsatı sunabilir. Geçersiz kılma, 0,68 doların altında bir günlük seans kapanışı olabilir ve hedefler kar elde etmek için 0,88 dolar ve 1,03 dolar olabilir. Ancak, bollinger bantları genişti. Ortalama bir geri dönüş umuduyla alt banda 0,69 dolarlık bir ziyaret gerçekleşirse, özellikle Bitcoin’in grafiklerdeki zayıflığı göz önüne alındığında alıcıların temkinli olması gerekebilir.

Geliştirme Faaliyetleri Ve Ağ Büyümesinde Artış

Kasım ayında, ağ büyüme ölçütü ve geliştirme faaliyetlerinin her ikisi de geçtiğimiz yılın en yüksek noktalarına ulaştı. Bunlar uzun vadeli yatırımcıların dikkat ettiği ölçütlerdi, dolayısıyla MATIC için uzun vadeli bir yükseliş durumu söz konusu olabilir.

365 günlük piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) Mayıs ayından bu yana bir artışa tanık olmasına rağmen henüz pozitif bölgede değildi. Kısa bir süre için 7 Kasım’da 0 seviyesini aştı, ancak ardından gelen satış baskısı uzun vadeli yatırımcıları bir kez daha zarara uğrattı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.