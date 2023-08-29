Bitcoin’in durgun fiyat performansı devam ediyor, ancak bu kez varlık birkaç yüz dolar kaybetti ve 26.000 doların hemen altında işlem görüyor. XRP, ADA, DOGE ve DOT‘un yaklaşık %2 değer kaybetmesiyle birlikte çoğu altcoin de küçük günlük kayıplar yaşıyor.

BTC’nin Yönü Ne Taraf?

Öncü kripto para biriminin fiyat hareketleri geçtiğimiz ay boyunca oldukça alışılmadık bir seyir izledi. Kayda değer tek istisna, 17 Ağustos’ta varlığın bir günde yaklaşık %10 düşerek son iki ayın en düşük seviyesi olan 25.300 dolara gerilemesi oldu.

Sonraki günlerde bir miktar toparlandı, 26.000 dolara kadar yükseldi ve yaklaşık bir hafta boyunca her iki yönde de hareket etmeyi reddetti. Geçtiğimiz Perşembe günü BTC’yi 26.800 dolara çıkaran bir fiyat artışı görüldü.

Ancak, ayılar hareketi durdurdu ve kripto para birimini bir kez daha aşağıya doğru itti. Birkaç saat içinde, Bitcoin kendini 26.000 dolarlık tanıdık fiyat seviyesine geri hareket ederken buldu. Hafta sonu, herhangi bir hareket olmadı ve buna bağlı olarak piyasalar adına sıkıcıydı. BTC şu an itibariyle 26.000 doların altına düştüğü için Pazartesi biraz olumsuz bir fiyat hareketiyle başladı. Piyasa değeri 505 milyar dolara düştü, ancak altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti %48,3’te durdu.

PEPE Yüzde 22 Düştü

Diğer altcoin’lerin çoğu geçen hafta yatay işlem görürken, PEPE iç sorunlar ve hırsızlık olduğu ortaya çıkan şüpheli transferlerin ardından sert bir düşüş yaşadı. Popüler meme coin bir günde %20’nin üzerinde düşüş yaşadı ve kayıplarının çoğunu telafi edemedi.

Bu nedenle, özellikle de günlük %3’lük düşüşü göz önüne alındığında, PEPE’nin şu anda haftalık %22’lik bir düşüşle durması şaşırtıcı değil. Daha büyük sermayeli altcoin’ler de daha mütevazı bir şekilde de olsa negatif bir fiyatla işlem görüyor. ETH %0,5 düşüşle 1.640 dolara geriledi. BNB ve TRX de benzer bir değer kaybetti. Daha fazla kayıp Ripple, Cardano, Dogecoin, Solana, Polkadot, Litecoin ve Shiba Inu’dan geliyor. Toplam kripto piyasası değeri bir günde yaklaşık 10 milyar dolar eridi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.