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Onay Çıktı! Ripple’dan XRP’yi Yakından İlgilendiren Önemli Duyuru!

Özet

  • Ripple, Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Büyük Ödemeler Kurumu (MPI) lisansı aldığını açıkladı.
  • Bu lisans, Ripple'ın Singapur'da düzenlenmiş dijital varlık ödeme hizmetleri sunmasına izin veriyor.
  • Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Singapur'un şirketin Asya Pasifik merkezi olduğunu ve bölgedeki büyümeyi sürdüreceklerini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:01
4 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Ripple, Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) Büyük Ödemeler Kurumu (MPI) lisansı aldığını duyurdu. Lisans, Ripple’ın ülkede düzenlenmiş dijital varlık ödeme hizmetleri sunmasının önünü açıyor.

Singapur Para Otoritesi’nden Ripple’a Yeşil Işık

Blockchain ödeme şirketi Ripple, Singapur Para Otoritesi’nden Büyük Ödemeler Kurumu lisansı aldı. Ripple’ın yeni aldığı Büyük Ödemeler Kurumu lisansı, şirketin ülkede düzenlenmiş dijital varlık ödeme hizmetleri sunmasına olanak tanıyor. Lisans, Ripple’ın Singapur’daki iştiraki Ripple Markets APAC Pte’ye verildi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Singapur Para Otoritesi‘nin şirkete yeşil ışık yakarak lisans onayı vermesi üzerine yaptığı yorumda şunları kaydetti:

Singapur’u 2017 yılında Asya Pasifik merkezimiz olarak kurduğumuzdan bu yana, ülke Ripple’ın küresel işleri için çok önemli bir konuma geldi. Olağanüstü yetenekleri ve önemli isimleri işe aldık, geçtiğimiz yıl personel sayımızı iki katına çıkardık ve Singapur gibi ilerici bir yargı bölgesinde varlığımızı büyütmeye devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Garlinghouse ayrıca “Singapur Para Otoritesi’nin liderliği altında Singapur, inovasyon, tüketicinin korunması ve sorumlu büyüme arasındaki dengeyi kuran önde gelen fintech ve dijital varlık merkezlerinden biri haline geldi.” eklemesini yaptı.

Ripple’dan yapılan açıklama, bölgenin şirketin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olması endeniyle Asya Pasifik‘te kripto para kullanımına öncelik vermeye devam etmeyi amaçladığını ortaya koyuyor. Bu bakımdan Ripple’ın bölgeye dönük yeni hamleler ve girişimlerde bulunması sürpriz olmayacaktır.

Ripple Lisans Alan Büyük Web3 Şirketlerinin Arasına Katıldı

Bu son gelişmeyle XRP‘nin ihraççısı Ripple, Singapur Para Otoritesinden MPI lisansı alan büyük Web3 şirketleri arasında katılmış oldu. Bundan önce stablecoin USDC’nin ihraççısı Circle, Haziran ayında MPI lisansı aldığını, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase ise 2 Ekim’de MPI lisansı aldığını duyurmuşlardı.

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