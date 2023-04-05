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Kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine ulaşırken Ethereum (ETH) ise 1900 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 28.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Yaklaşan Shanghai güncellemesi ile birlikte Ethereum’da (ETH) ise değer artışları hız kazandı ve 1900 dolar seviyeleri aşıldı.

On-Chain Verileri, ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?

Ethereum (ETH), Shanghai güncellemesinin yaklaşması ile birlikte değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’in üzerinde bir değer artışı kaydetti. Kaydettiği bu değer artışlarının ardından ETH, 1900 dolar seviyelerini aştı. Fiyattaki yükselişin yanı sıra Ethereum’da kritik metrikler de önemli artışlar kaydetti.

Etherscan verilerine göre aktif günlük Ethereum adreslerinin sayısında hafta sonundan bu yana %10’luk bir yükseliş kaydedildi. Yılın ilk üç ayında nispeten yatay bir seyir izleyen aktif günlük Ethereum adreslerinin sayısı, son haftalarda kısmi bir artış göstererek 400.000’in üzerine çıktı. Ağın günlük aktif adres sayısı 4 Nisan itibarıyla şu anda 443.292’dir. Öte yandan aktif günlük adres sayısındaki artışın yanı sıra Ethereum ağında gerçekleşen günlük işlem sayısında da hafta sonundan bu yana %9’luk bir artış kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.