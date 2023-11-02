  Ödeme Devi PayPal’a Dava Şoku! SEC Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne yönelik düzenleyici baskısını artırmaya devam ediyor. ABD’li federal düzenleyici kurum son olarak ödeme devi PayPal’ın çıkardığı bir stablecoin olan PayPal USD (PYUSD) için şirkete mahkeme celbi gönderdi.

SEC Şimdi de PayPal USD’nin Peşine Düştü

Binance, Coinbase gibi dev kripto para borsalarına, Ripple gibi kripto şirketlerine ve XRP (XRP), Cardano (ADA) gibi altcoin projelerinin menkul kıymet olarak sınıflandırarak kripto para sektörüne yönelik uyulama yoluyla düzenleme yapmaya çalışmasıyla eleştirilerin hedefi olan SEC şimdi de ödeme devi PayPal’ın peşine düştü.

Reuters’ın haberine göre ABD’li federal düzenleyici kurum, kısa süre önce kendi stablecoin’ini çıkaran PayPal‘a PYUSD için mahkeme celbi gönderdi. Mahkeme celbi, PayPal’ın PYUSD’sinin de SEC tarafından dava edilen olan diğer altcoin projeleri arasındaki yerini alabileceği anlamına geliyor.

PYUSD Nedir?

PayPal USD‘nin kısaltması olan PYUSD, PayPal tarafından piyasaya sürülen ve şirketin kripto para dünyasına ikinci girişini işaret eden stablecoin projesidir. PYUSD, PayPal’ın 2022 yılında kullanıcıların Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin gibi başlıca kripto paraları satın almalarına izin verme yönündeki önceki hamlesini takip ediyor.

Bir stablecoin olarak PYUSD, değeri ABD doları ile 1:1 oranında sabit olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcılara tipik olarak diğer kripto paralarla ilişkili fiyat oynaklığını en aza indirmeyi amaçlayan bir dijital varlık sağlar. Bu istikrar, fiyat dalgalanmalarının belirsizliği olmadan Blockchain teknolojisinin faydalarını sunduğu için PYUSD’yi özellikle günlük işlemler için cazip hale getirmektedir.

PYUSD’nin tanıtımı, PayPal’ın finans sektöründeki önemli konumu nedeniyle dikkate değerdir. Önemli kullanıcı tabanı ve yaygın marka bilinirliği ile PayPal, stablecoin’leri daha geniş bir kitleye ulaştırma ve ana akımda benimsenmelerini hızlandırma potansiyeline sahip. PayPal’ın yıllar boyunca güvenilir ve kullanıcı dostu bir çevrimiçi ödeme platformu olarak inşa ettiği güven ve itibar göz önüne alındığında bu özellikle önemlidir.