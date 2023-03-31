Hedera (HBAR) ağı için 2023 yılı, kripto para sektöründe çeşitli teknik ilerlemeler kaydettiği için şimdiden verimli bir yıl oldu. Ağ için heyecan verici yeni bir gelişme yaşandı. İşte o gelişmenin ayrıntıları.

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Hedera (HBAR) ağı için 2023 yılı, kripto para sektöründe çeşitli teknik ilerlemeler kaydettiği için şimdiden verimli bir yıl oldu. Kripto para borsası FTX‘in iflası, kripto para piyasasının geneli için korkunç sonuçlara neden olmuş olsa da Hedera ekosistemi Hashgraph teknolojisi üzerine inşa edilen yeni ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesini sağlıyor oluşu ile fark yaratıyor. Son olarak Hedera ekosistemi için heyecan verici yeni bir gelişme yaşandı.

Mastercard Provenance’dan Hedera’ya Geçiyor

Hedera’nın geliştirme kolu Hedera Vakfı, 30 Mart’ta Mastercard Provenance’ın en büyük kullanıcısı ve Commonwealth Bank’ın ortağı olan tedarik zincirini dijitalleştirmeyi hedefleyen Fresh Supply‘ın (FSCO) Mastercard’ın özel Blockchain’inden halka açık Hedera ağına geçişini duyurdu. Mastercard’ın Provenance çözümü, “karmaşık tedarik zinciri yönetiminde şeffaflık sağlamak ve verimlilik elde etmek için” izlenebilirlik yetenekleri ve katma değerli hizmetlerle Blockchain teknolojisinden yararlanıyor.

Bu ilk entegrasyonun bir parçası olarak FSCO, hem Hedera Consensus Service (HCS) hem de Hedera Token Service‘i kullanarak mevcut tüm operasyonlarını Hedera’ya taşıyacak. FSCO, ayrıca önümüzdeki aylarda devlet kuruluşlarıyla da iş birliği yapmak için endüstri lideri kimlik yönetimi ve dağıtık defter teknolojisi (DLT) kütüphane bileşenlerini içeren ölçeklenebilir, merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir çözüm olan Hedera Guardian hizmetiyle de entegre olmayı planlıyor.

Hedera’nın Büyüyen Ekosistemi

FSCO’nun Hedera ağını kullanmayı tercih etmesinin üç nedeni var: Yönetim Konseyi’nin olgunluğu, düşük ve sabit gider kapasitesi ve ekosistemin ESG raporlamasını tüm sektörler için geçerli meşru bir uygulama haline getirme hedefi. Fresh Supply’ın CEO’su David Inderias geçiş hakkında konuşurken şunları söyledi:

Teknoloji birikimimizi, ağımızı ve müşteri tabanımızı Hedera ekosistemine sürekli katkıda bulunacağımız Hedera ağına getirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Kısa bir süre önce başka bir büyük merkeziyetsiz uygulamanın (dApp) Ethereum Blockchain’inden Hedera ağına geçişini duyurduğu görüldü. Mynt adlı müzik odaklı bir NFT uygulaması bu ayın başında Hedera’ya taşındığını açıkladı. HBAR’ı ilgilendiren tüm bu haberler ışığında, Hedera topluluğu altcoin’in fiyatı için 1 dolar gibi çarpıcı yükseliş senaryoları ve hedefleri ortaya koymaya başladılar. HBAR fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,06453 dolardan el değiştiriyor ve bu önceki 24 saat içinde kaydedilen yüzde 0,46’lık düşüşün aksine son bir saat içinde yüzde 0,42’lik bir yükselişe karşılık geliyor.