Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden biri olan VISA, platformunda stablecoin ile ödemeleri test etmeye başladı.

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Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden biri olan VISA, platformunda stablecoin ile ödemeleri test etmeye başladı. Gelişmeyi, VISA’nın kripto bölümünün lideri Cuy Sheffield, StarkWare Sessions 2023’te duyurdu.

Kripto Paralar İçin “Kas Hafızası” Oluşturuyor

VISA’nın kripto bölümünün lideri Cuy Sheffield, StarkWare Sessions 2023’de yaptığı konuşmada şirketin müşterilerin platformdaki kripto paraları ve fiat para birimlerini dönüştürmelerine imkan tanıyan ödemeler için bir “kas hafızası” oluşturduğunu söyledi. Sheffield, şirketin şu anda büyük değerli ödemeleri test ettiğini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

Ethereum’da başlayan ve Ethereum’da USDC ile ödeme yapan ihraççılardan USDC cinsinden ödeme ödemelerini nasıl kabul edeceğimizi test ediyoruz. Yani, bunlar büyük değerli uzlaşma ödemeleri.

Ödeme devinin otomatik ödemeleri kolaylaştırmak için zaten Ethereum entegrasyonu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ayrıca, kripto paralar ve fiat para birimleri arasındaki küresel dönüştürmelere ve ödemelere de büyük yatırımlar yapıyor. Bu, şirketin bir “kas hafızası” oluşturmaya istekli olduğu bir alan. Sheffield, tıpkı ABD doları ve Euro’nun dönüştürebildiği gibi, VISA platformunun da geleneksel ABD doları ve stablecoin gibi token’ize dolarlar arasında dönüşüm yapılabilmesi gerektiğine inanıyor. Bu gerçekleşirse, ödeme ağını kullanan küresel ödemeler için stablecoin kullanımı büyük ölçüde artabilir. Bu, stablecoin’lerin ve diğer kripto paraların kitlesel olarak benimsenmesine de neden olabilir.

SWIFT’de Karşı Karşıya Olunan Zorluklar Tarih Olabilir

Son gelişmelere göre VISA, Blockchain teknolojisini mevcut ağına dahil etmeyi planlıyor. Bununla birlikte, tüm anlaşmalar hala Avrupa’daki bankacılar tarafından oluşturulan kar amacı gütmeyen bir dernek topluluğu olan SWIFT sisteminde gerçekleşiyor. Cointelegraph’a konuşan Sheffield konuya ilişkin şunları söyledi:

Her şeyi SWIFT üzerinden ayarlıyoruz, bu yüzden parayı istediğimiz sıklıkta hareket ettiremiyoruz çünkü bu ağlarda var olan bir dizi sınırlama var. Bu yüzden testler yapıyoruz ve bunu kamuoyuna duyurduk. Stablecoin’lerle mutabakat ödemelerini gerçekten nasıl kabul edeceğimizi test ediyoruz.

VISA, stablecoin ve merkez bankası dijital paralarının (CBDC’ler) geleceğin küresel ödeme ortamında anlamlı bir rol oynayabileceğine inanıyor. Sheffield, VISA’nın mevcut banka kanallarından değer elde etmek ve bunu istikrarlı tahtalar kullanarak Blockchain kanallarının üzerine yeniden inşa etmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.