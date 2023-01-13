Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları da meme coin'in 2023'te nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

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Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları da meme coin’in 2023’te nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

CoinMarketCap Topluluğu: SHIB, İvme Kazanacak!

CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu SHIB‘in 31 Ocak’ta 0,000010439 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Ankette şimdiye kadar toplamda 1.497 kişi oy kullandı. Bu, SHIB’in mevcut fiyatından %14,59 oranında artacağını ortaya koyuyor. Shiba Inu, son 24 saatte %2,38’lik bir artışla ve son bir haftada %7,69’luk çift haneli kazançla an itibariye 0,000009156 dolardan işlem görüyor. Yıl başından bu yana SHIB, kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte değer kazanıyor.

SHIB, 5.02 milyar dolar olan piyasa değerine 600 milyon dolar eklemeyi başardı. Ayrıca önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritması, SHIB’nin Ocak ayı sonuna kadar muhtemelen 0,000008036 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Kritik platform, hareketli ortalama (MA), hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI) ve Bollinger Bantları (BB) gibi indikatörleri kullanıyor. Shiba Inu‘nun fiyatı, 13 trilyon token’ın 10 Ocak’ta stake edilmemesi nedeniyle düşmüştü. Ancak SHIB daha sonra toparlanmayı başardı.

SHIB’in Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.